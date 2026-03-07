พรรคส้มเดินหน้างานสภา ผลักดันกฎหมายเปลี่ยนแปลงประเทศ 9 ชุดทันที

พรรคประชาชน ประกาศเดินหน้าทำงานในสภาฯ ผลักดันกฎหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง 9 ชุดทันที เรียกร้อง ครม.ใหม่ดันกฎหมายค้างอีก 20 ฉบับ ให้สำเร็จ
พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ พรรคประชาชน พร้อมเดินหน้าทำงานในสภา เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นพื้นที่แห่งความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้า
แม้การตรวจสอบข้อครหาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 2569 ยังคงต้องดำเนินการต่อ แต่ในเมื่อ กกต. ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งจะนำมาสู่การเปิดประชุมสภาฯ ในเร็วๆนี้ ทางพรรคประชาชนเราพร้อมตอบแทนความไว้วางใจของประชาชน โดยการทำงานเต็มที่เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกนิติบัญญัติ
หนึ่งภารกิจด้านนิติบัญญัติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและที่พรรคประชาชนเริ่มเดินหน้าได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ คือการผลักดันร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายที่พรรคได้นำเสนอในช่วงการรณรงค์เลือกตั้ง ในเบื้องต้น กฎหมายที่เราจะผลักดันทันทีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก
1. กฎหมายที่เราจะเสนอเข้าใหม่ทันทีที่สภาเปิด โดยเบื้องต้นประกอบไปด้วย 9 ชุดแรก
ชุด 1 = สร้างเศรษฐกิจเพื่อทุกคน
ประกันสังคมโปร่งใส ยึดโยงกับประชาชน (พ.ร.บ. ประกันสังคม)
ปรับสูตรคำนวณค่าแรงขั้นต่ำให้เป็นธรรม (พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน)
เพิ่มกลไกกำกับแพลตฟอร์มต่างชาติ (พ.ร.บ. เศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล)
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่พัก (พ.ร.บ. โรงแรม)
ชุด 2 = ปราบโกง
เปิดเผยข้อมูลรัฐให้โปร่งใส (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ)
เพิ่มกลไกในการตรวจสอบงบประมาณ (พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ / พ.ร.บ. สำนักงบประมาณของรัฐสภา (PBO)
ชุด 3 = กระจายอำนาจ
ปรับโครงสร้าง กทม. ให้มีประสิทธิภาพ-มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น (พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร)
•ปลดล็อกท้องถิ่นเรื่องบริการสาธารณะและส่วนแบ่งรายได้ (พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ / พ.ร.บ. จัดตั้ง อปท. / พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน)
•ส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกัน (พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น / พ.ร.บ. จัดตั้ง อปท.)
ชุด 4 = ลดค่าไฟอย่างยั่งยืน
เปิดเสรีตลาดซื้อขายไฟฟ้า (พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน)
ชุด 5 = ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพิ่มกลไกยกระดับให้น้ำประปาดื่มได้ (พ.ร.บ. ประปาแห่งชาติ)
ปลดล็อกขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ (พ.ร.บ. ขนส่งทางบก)
ชุด 6 = ปกป้องสิ่งแวดล้อม
รับมือและปรับตัวกับภาวะโลกรวน (พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ (พ.ร.บ. ขยะ)
ชุด 7 = ปฏิรูปการศึกษา
สร้างการศึกษาที่มีความหมายและมีความสุข (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ)
ลดภาระงานครู สร้างโรงเรียนปลอดภัย (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ชุด 8 = คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ต่อต้านการฟ้องปิดปาก Anti-SLAPP (ประมวลกฎหมายอาญา / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)
คุ้มครองสิทธิชุมนุมโดยสันติ (พ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ)
ยุติการลอยนวลพ้นผิด (ประมวลกฎหมายอาญา / พ.ร.ป. วิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / พ.ร.บ. พระธรรมนูญศาลทหาร)
ชุด 9 = ปฏิรูปการเมือง
องค์กรอิสระ ไม่เป็นอิสระจากประชาชน (ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (รายมาตรา)
จัดการเลือกตั้งโปร่งใส ตรวจสอบได้ (พ.ร.ป. เลือกตั้ง สส.)
จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (จัดทำ รธน. ฉบับใหม่) ต้องรอดูว่า ครม. จะยืนยันร่าง รธน. ของพรรคประชาชนที่ผ่านวาระ 1 ไปแล้วหรือไม่
2. กฎหมายที่ค้างในสภาชุดที่แล้ว (ผ่านวาระ 1 แล้ว) และพรรคเรียกร้องให้ ครม. มีมติยืนยันให้กฎหมายได้ไปต่อ โดยปัจจุบัน มีกฎหมายประมาณ 20 ฉบับที่ได้ผ่านการรับหลักการ (วาระ 1) โดยสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้านี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังค้างอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของสภา เมื่อมีการยุบสภาตอนปลายปี 2568 ทางพรรคประชาชนจึงเราขอเรียกร้องให้ ครม. ใหม่ ที่จะตั้งขึ้นหลังจากนี้ ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 147 เพื่อมีมติยืนยันให้กฎหมายต่างๆที่ค้างอยู่ในสภา ได้ถูกพิจารณาต่อในสภาชุดนี้
ตัวอย่างกฎหมายสำคัญที่ ครม. ใหม่ ควรมีมติให้ไปต่อ พ.ร.บ. อากาศสะอาด : เพิ่มกลไกในการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 (สว. กำลังพิจารณา) พ.ร.บ. ล้มละลาย : เปิดให้ประชาชนยื่นเข้าแผนฟื้นฟูกิจการได้ (สว. กำลังพิจารณา) พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ : ทบทวนใบอนุญาตล้าสมัย เพิ่มความรวดเร็ว (สว. ส่งกลับมาที่ สส.) พ.ร.บ. PRTR : เปิดเผยข้อมูลมลพิษในพื้นที่อุตสาหกรรม (รอพิจารณาวาระ 2) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน : ปรับชั่วโมงทำงาน-วันลา ตามมาตรฐานสากล (รอพิจารณาวาระ 2) พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า : ป้องกันการผูกขาด-อำนาจเหนือตลาด (รอพิจารณาวาระ 2) พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร : สร้างกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาค (อยู่ในชั้น กมธ. (สส.)
ทางพรรคประชาชน เราจะทำเต็มที่ในการแสวงหาความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นในสภา รวมถึงรณรงค์และทำความเข้าใจกับสังคมนอกสภา เพื่อผลักดัน “กฎหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ต่าง ๆ ให้ผ่านความเห็นชอบของสภาชุดที่ 27 ให้ได้สำเร็จ
โดยในเช้าวันจันทร์ (9 มี.ค.69) ที่จะมาถึง สส. พรรคประชาชนทุกคน จะเดินทางไปรายงานตัวพร้อมกันที่อาคารรัฐสภา เพื่อเดินหน้าสู่การใช้พื้นที่สภาผู้แทนราษฎรในการสร้างการเปลี่ยนแปลง