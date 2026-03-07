"บิ๊กป้อม" สุดชิล ชวนเพื่อน ตท.6 กินข้าวแกงป้าหงษ์ในสนามกอล์ฟ ทบ.

'พลเอกประวิตร' ชวนเพื่อน ตท.6 กลุ่มฝนแรกกินข้าวแกงป้าหงษ์ในสนามกอล์ฟ ทบ. บอกเป็นร้านประจำตั้งแต่สมัยเล่นกอล์ฟ ชอบสั่งแกงเนื้อไปส่งที่บ้าน
วันนี้ (7 มี.ค. 69) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางมาพบปะเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 6 กลุ่มฝนแรกที่ศูนย์พัฒนากีฬาของ กองทัพบก หรือ สนามกอล์ฟ ทบ.ย่านถนนรามอินทรา พร้อมชวนรับประทานอาหารที่ร้านประจำชิมความอร่อยร้านข้าวแกงป้าหงษ์ บริเวณหลุม 4 สนาม 1 ซึ่งเปิดขายมานานกว่า 40 ปี
ร้านดังกล่าวเป็นร้านอาหารขนาดเล็กภายในสนามกอล์ฟ มีลูกค้าทั้งนักกอล์ฟ แคดดี้ และประชาชนทั่วไป เมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ ข้าวผัดหมู ผัดพริกปลาดุก แกงเนื้อ และทอดมันปลากราย
ระหว่างรับประทานอาหาร พลเอก ประวิตร ได้เชิญชวนเพื่อนร่วมรุ่น ตท.6 ที่มาเล่นกอล์ฟ ให้แวะพัก และร่วมรับประทานอาหารและชิมเครื่องดื่มภายในร้านอย่างเป็นกันเอง โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่มาตีกอล์ฟกับเพื่อน ๆ แวะเข้ามาทักทาย
พลเอกประวิตร กล่าวว่า เป็นร้านประจำที่มารับประทานตั้งแต่สมัยมาเล่นกอล์ฟที่สนามแห่งนี้ และบางครั้งสั่งอาหารไปส่งที่บ้าน โดยเฉพาะเมนูแกงเนื้อที่ใช้เนื้อติดมัน ซึ่งสามารถรับประทานได้ทั้งกับข้าวสวยและขนมจีน