อธิบดี DBD ชูอุดรฯ ฮับเศรษฐกิจอีสานตอนบน ดึงแฟรนไชส์ดังเปิดตลาดลงทุน 5-8 มี.ค.ห้ามพลาด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชูศักยภาพ อุดรธานี ศูนย์กลางเศรษฐกิจอีสานตอนบน จัดงาน Roadshow แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ดึงผู้ประกอบการและนักลงทุนเปิดตลาดธุรกิจใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงธุรกิจมาตรฐาน เรียนรู้การลงทุน และต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันนี้(7มี.ค.)นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3 ณ เซ็นทรัลอุดรธานี การจัดงานแฟรนไชส์ Roadshow ครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของภาคอีสานตอนบนที่มีความพร้อมทั้งด้านกำลังซื้อและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจข้ามพรมแดน
การนำแฟรนไชส์มาเช็คอินในครั้งนี้ถือเป็นการขยายความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่อื่นๆ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องชาวอีสานอย่างทั่วถึง ภายในงานจะมีการนำเสนอแฟรนไชส์หลากหลายประเภท อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ การศึกษา และธุรกิจความงาม/สปา ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้กับผู้สนใจลงทุน และการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีในหลายมิติ ทั้งการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น การจ้างงานในพื้นที่ การเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน รวมถึงการเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีมาตรฐานและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว
"งานแฟรนไชส์ Roadshow ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับภาคอีสาน โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนในพื้นที่ได้เข้าถึงเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขึ้น พร้อมกับสนับสนุนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยงานนี้ตั้งเป้าดึงดูดผู้เข้าชมงานจากจังหวัดรอบข้างและภาคอีสานตอนบน พร้อมคาดการณ์ว่าจะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจระดับพื้นที่ให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานแฟรนไชส์ Roadshow ครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2569 ณ เซ็นทรัล อุดรธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเปิดมุมมองใหม่ทางธุรกิจ สร้างโอกาสการลงทุนและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง”
ปัจจุบัน อุดรธานีถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่รองจากนครราชสีมาและขอนแก่น โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของจังหวัดสูงถึงเป็นลำดับที่ 3 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 75,000 บาท/ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายได้ของภูมิภาค แม้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานียังไม่สามารถเทียบกับระดับเฉลี่ยของประเทศโดยรวม แต่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 02-547-5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ Website : http://franchise.dbd.go.th