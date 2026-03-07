สสส. ผนึก 45 ภาคี เปิดฉาก “ปิดเทอมสร้างสรรค์ 69” ปักหมุดพื้นที่เรียนรู้ใกล้บ้าน 15 นาที พันกว่ากิจกรรม สกัดเด็กไทยเสี่ยงพนันออนไลน์

สสส. จัด เฟสติวัลเด็ก-เยาวชน สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 69” สานพลังภาคี 45 องค์กร “ปักหมุดพื้นที่เรียนรู้-เล่นอิสระใกล้บ้านช่วยเด็กเข้าถึงกิจกรรมสร้างทักษะชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ อุดช่องว่าง เข้าไม่ถึงแหล่งเรียนรู้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 มี.ค. 2569 ที่NSM Science Square ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และภาคีเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ 45 องค์กรจัดงาน Kick Off ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2569ภายใต้แนวคิด “ความฉ่ำ Comeback” เดินหน้าปักหมุดเปิดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เข้าถึงได้ใกล้บ้าน ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในช่วงปิดเทอม
นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมและความต้องการแหล่งเรียนรู้ช่วงปิดเทอม กลุ่มเยาวชนอายุ 15-25 ปี จำนวน 13,201 คนทั่วประเทศ ปี 2568 โดย สสส. และศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) พบเด็กไทย36.9% เข้าไม่ถึงแหล่งเรียนรู้ สาเหตุจากระยะทางไกล และการเดินทางเป็นอุปสรรค และเด็ก 25.9% ไม่มีเวลาว่างไปแหล่งเรียนรู้ สาเหตุจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เด็กต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งไปทำงานหารายได้เสริม นอกจากนี้ การขาดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด และการพนัน สอดคล้องรายงานผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 7 ปี 2567-2568 พบเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 18.6% ที่น่าสนใจพบว่า เด็ก 40% เคยมีประสบการณ์เล่นพนันออนไลน์ พฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ และลดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย
“สสส. เดินหน้าสานพลังภาคีเครือข่ายสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใกล้บ้าน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพให้เด็กและเยาวชนต่อเนื่อง ได้พัฒนาให้เกิดโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์”สร้างให้เกิดเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้ 1,054 พื้นที่ ใน 30 จังหวัดทั่วไทย มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตเกิดขึ้น 1,376 กิจกรรม เช่น ค่ายทักษะชีวิต ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และเวิร์กช็อปดิจิทัล เด็กสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านได้ภายใน 15 นาที ซึ่งผลการดำเนินงานส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีระดับความสุขเพิ่มขึ้นสูงถึง 4.61 คะแนน จาก 5คะแนน ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2569 สสส. ตั้งเป้าขยายโอกาสให้เด็กและครอบครัว 100,000 คน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน มีประเด็นสุขภาพน่าสนใจ เช่นสุขภาพจิต ทักษะดิจิทัล สิ่งแวดล้อม และทักษะอาชีพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ที่ยั่งยืน” ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการผู้อำนวยการอพวช. กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจสำคัญ คือการปลูกฝังวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเยาวชน และมุ่งมั่นในการพัฒนาให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบ พร้อมผลักดันให้เกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” สำหรับความร่วมมือในกิจกรรม“ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 2569 อพวช. จะร่วมกับ สสส. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Think Create Change : คิด สร้าง เปลี่ยน” มุ่งปั้นให้เกิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สร้างไอเดียรักษ์โลก มีกิจกรรมไฮไลต์น่าสนใจ เช่น กิจกรรม Robot in my dream ออกแบบหุ่นยนต์ในฝัน D.I.Y My Recycle Bin สร้างถังขยะอัจฉริยะด้วยบอร์ด และกิจกรรม From Maker to Innovators ที่จะชวนเด็กมาเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นนวัตกรรมรักษ์โลกที่ใช้งานได้จริง
น.ส.ศิริพร พรมวงศ์ หัวหน้าโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ กล่าวว่า ฤดูกาลปิดเทอมเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเด็กจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะเดือน เม.ย. รองลงมา คือช่วงปิดเทอมกลางปีในเดือน ต.ค. ของทุกปี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ ได้สานพลัง สสส.พัฒนาแพลตฟอร์ม
“happyschoolbreak” เพื่อยกระดับนิเวศการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล สร้างโอกาสให้เด็กเข้าถึงพื้นที่เล่นและเรียนรู้ใกล้บ้านที่ปลอดภัย ได้ใช้เวลาว่างในการค้นหาศักยภาพของตนเอง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2569 ได้ยกระดับแพลตฟอร์ม“LINE @happyschoolbreak” ให้มีการปักหมุดสถานีเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ใกล้บ้านให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม1,300 กิจกรรม ผู้สนใจสามารถค้นหากิจกรรมที่ชอบและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com และ LINE OA : @happyschoolbreak
ดร.อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า อบจ.ลำปาง มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานสร้างการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน ใช้แนวคิด “เลี้ยงเด็ก 1 คน ใช้คนทั้งจังหวัด”เพื่อป้องกันปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงปิดเทอมใหญ่ อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สสส. กลุ่ม LampangMOVE และ Central Lampang ขับเคลื่อนกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ในพื้นที่ 13อำเภอ เปิดพื้นที่ให้เกิด Learning Station เพื่อยกระดับศักยภาพ Learning Creator มีหลักสูตรที่น่าสนใจ มีคุณภาพ ตอบโจทย์เด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ งานศิลปะเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างทักษะดิจิทัล การบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ จะสร้างให้เกิดระบบการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนให้ จ.ลำปาง เป็นเมือง “Learning City” อย่างแท้จริง