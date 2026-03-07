เป็นทางการ! พปชร.เลือก "ตรีนุช" นั่งหัวหน้า "ลุงป้อม" พร้อมให้คำปรึกษา รอความชัดเจนเก้าอี้ รมต.

'ตรีนุช' นั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ เดินหน้าทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ 'พลเอกประวิตร' พร้อมให้คำปรึกษา รอความชัดเจนตำแหน่งรัฐมนตรี หลังถูกเชิญร่วมรัฐบาล
วันนี้ (7 มี.ค. 69) นางตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ว่า การประชุมวันนี้เป็นการเลือกกรรมการบริหารพรรคหลังจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อทำให้โครงสร้างของพรรคถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของพรรค ซึ่งตนเองจะพยายามทำให้ดีที่สุด ขณะนี้เราได้โอกาสในการรับคำเชิญเข้าร่วมรัฐบาล หากมีความชัดเจนมากกว่านี้ จะกำหนดทิศทางการทำงานพรรคต่อไป
พลเอกประวิตรได้ให้โอกาสพวกเรา เพื่อให้พรรคเติบโตเดินต่อไปได้ หากมีเรื่องใดที่เป็นเรื่องใหญ่ก็สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้เสมอ ซึ่งวันนี้เรามี สส. 5 คน มีสมาชิกพรรค เป็นตัวแทนรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อเปลี่ยนเป็นนโยบายและผลักดันต่อไปได้ ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน ของการเปิดสภาฯ เลือกนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นคงจะมีความชัดเจนมากขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการลงคะแนนจากสมาชิกพรรค ตำแหน่งหัวหน้าพรรค ได้แก่ นางตรีนุช เทียนทอง โดยมี นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นเลขาธิการพรรค นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ เป็นเหรัญญิก และนายชาตรี ผดุงพงษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค
ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคทั้งหมด 5 คนได้แก่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พลเอก กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย และหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
ขณะที่กรรมการบริหารพรรคทั้ง 7 คน ประกอบด้วย นายบดี เทียนทอง นางสาวปภาสิริ ศรีตะบุตร นายกรทัพ ตระกูลพรพงศ์ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี นายประจักร ประสงค์สุข นายอนันต์ แพทยานนท์ และนางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น