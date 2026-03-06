สสส. สานพลัง ‘ทีมเชียงใหม่’ ดันเป็นพื้นที่ต้นแบบจังหวัด CBTx แก้ปัญหายาเสพติดด้วยพลังชุมชน เชื่อมนโยบายแอ๋วเหนือม่วนใจ๋ท่องเที่ยวปลอดภัย

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการขับเคลื่อนชุมชนล้อมรักษ์ในระดับจังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างจังหวัดต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ใช้พลังชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการ CBTx ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และวางแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด รวมถึงเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนและแกนนำในพื้นที่ให้สามารถมีบทบาทในการช่วยดูแลและฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ผ่านการบำบัดเมื่อกลับสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมสู่นโยบายเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของคนทั่วโลก
นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า เรามุ่งเน้นการฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดควบคู่กับการป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำภายใต้เป้าหมายสำคัญคือการช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถหลุดพ้นจากภาวะสมองติดยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้บำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ โดย สสส. ให้ความสำคัญกับการใช้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการดูแลผู้บำบัด และส่งเสริมให้ชุมชนลุกขึ้นมามีบทบาทในการดูแลคนในพื้นที่ของตนเอง สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลไก พชอ. ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับชุมชนและหวังยกระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบในการติดตามดูแลผู้ใช้สารเสพติดตลอดระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งรวบรวมบทเรียนและนวัตกรรมจากการทำงานในพื้นที่นำไปขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป เพื่อสร้างระบบการดูแลที่ยั่งยืนและช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาเป็นพลังสำคัญของชุมชนได้อีกครั้ง
“เมื่อผู้บำบัดผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่ชุมชน คนในชุมชนจึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยฟื้นฟูสมรรถนะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้กับทุกคนและไม่กลับไปเสพซ้ำได้เป็นสิ่งสะท้อนได้ว่าชุมชนนั้นจะปลอดภัยด้วย” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว
นายศิวะ ทมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีลักลอบขนยาเสพติดกว่า 25 ล้านเม็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลักลอบขนในลักษณะขบวนการรายใหญ่ มีเป้าหมายส่งต่อไปยังพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาคอื่นของประเทศ จังหวัดได้เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเส้นทางสำคัญพร้อมนำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ส่วนของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด เรามีกระบวนการบำบัดรักษาและการคืนคนดีสู่สังคม โดยผู้ป่วยยาเสพติดในระดับสีแดงที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาตามระบบสาธารณสุขแล้ว และมีความพร้อมในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ จะได้รับการส่งต่อกลับสู่ชุมชนภายใต้การดูแลของเครือข่ายในพื้นที่
“จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นดำเนินมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในทุกมิติ โดยมีการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานภายใต้ทีมเชียงใหม่ ที่บูรณาการทั้งด้านข้อมูล การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและรอบด้านในทุกมิติ”