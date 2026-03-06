“สีหศักดิ์” เผยตะวันออกกลางรบเดือดต่อเนื่อง ไร้ท่าทีเจรจา เร่งอพยพคนไทยพ้นพื้นที่เสี่ยง ซื้อ LNG มาเลย์ ไม่ต้องผ่าน ครม.

“สีหศักดิ์” อัพเดตสู้รบตะวันออกกลาง มีการสู้ต่อเนื่อง-ยังไม่ทีท่าจะเจรจา เร่งอพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนจัดซื้อ LNG จากมาเลเซีย ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ ครม.
วันที่ 6 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า สถานการณ์สู้รบยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และบานปลายไปยังประเทศอื่น อิหร่าน โจมตีไปยังไซปรัส อาเซอร์ไบจาน และตุรกี และอิสราเอลมีการโจมตีจุดต่างๆ ในอิหร่านเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเข้าโจมตีในเลบานอนด้วย โดยยังไม่มีทีท่าความพร้อมที่จะเจรจา โดยเรายืนยันท่าทีว่าอยากเห็นการเจรจาเจร ขณะที่คนไทยในอิหร่านกำลังจะเคลื่อนย้าย แต่ไม่ขอระบุว่าเป็นวันใด เนื่องจากมีการประสานผ่านทางอิหร่าน สหรัฐฯ และอิสราเอล ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัย ทั้งนี้การเดินทางออกจากอิสราเอลเป็นระยะทางไกลจึงต้องมีการแจ้งทั้งอิหร่าน สหรัฐฯ และอิสราเอลให้รับทราบตามหลักของมนุษยธรรม
ส่วนในพื้นที่ไซปรัส อาเซอร์ไบจาน มีคนไทยอยู่จำนวนเท่าไหร่นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ไซปรัส มีคนไทยอยู่ไม่มากเท่าไหร่ ส่วนอาบูดาบี มีคนไทยอยู่ 100 กว่าคน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายโดยเครื่องบินพาณิชย์ ขณะที่บาห์เรน ก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มากเท่าไหร่ ซึ่งขณะนี้มีรายการผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทยแล้ว
ส่วนการซื้อก๊าซธรรมชาติ LNG จากประเทศมาเลเซีย จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงพลังงานมีช่องทางติดต่อกันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นสัญญาซื้อขาย ที่มีอยู่แล้วถึงเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ดูแหล่งอื่นเพิ่มเติม ในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล เพื่อสำรองไว้ หากเกิดความจำเป็น แต่จากที่ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้ (5 มี.ค. 69) หากไม่มีน้ำมันเข้ามาเลย จะมีใช้ประมาณ 60 วัน หรือ 95 วันด้วยซ้ำไป แต่ก็ยังจะมีน้ำมันเข้ามาที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ.