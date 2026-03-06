ตร.พร้อมดูแลสถานที่-บุคคลสำคัญ-สนามบิน 24 ชม.ตรวจตราต่างด้าวที่ขยายเวลาอยู่ต่อในไทย

ตำรวจพร้อมดูแลความปลอดภัยบุคคล-สถานทูต-สถานกงสุล-สนามบิน 24 ชม. พร้อมกำชับตรวจคนต่างด้าวที่ติดค้างหากต้องขยายเวลาอยู่ในประเทศ
วันที่ 6 มี.ค.พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงการดูแลความปลอดภัยในประเทศไทย ว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือคนไทยในตะวันออกกลาง โดยให้ทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัตน์ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการด่วนไปยังหน่วยต่างๆเพื่อให้การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงในราชอาณาจักร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย บุคคล สถานที่สำคัญเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลและสถานที่ราชการ โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และสืบสวนหาคนต่างด้าวที่อาจก่อเหตุ หรือกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะประเทศเฝ้าระวัง และเพิ่มความเข้มลาดตระเวนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามช่องทางเข้าออกแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า รวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับท่าอากาศยาน หากกรณีรับคนไทยเดินทางกลับ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ประสานข้อมูลกับการต่างประเทศ ประเทศสมาชิก องค์การตำรวจสากล และใช้กลไกช่องทางทูตตำรวจ เพื่อประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันข่าวปลอม หรือการบิดเบือนข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนก หรือการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา หรือ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมาย และปิดกั้นข้อมูลที่ผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และให้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับคนต่างด้าวได้รับผลกระทบในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ ซึ่งได้กำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวใช้เป็นเหตุผลในการอยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวแฝงตัวในประเทศเพื่อหาช่องทางในการกระทำผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงควบคุมภาพรวมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ