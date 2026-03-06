xs
พลังงานยันน้ำมันสำรองพอใช้ถึง​ 95 วัน​ หลังผู้ค้าหาแหล่งใหม่จัดส่งแล้ว สั่งเข้มป้องกันกักตุนทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงพลังงาน​ยืนยัน​ น้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ถึง​ 95 วัน​ หลังผู้ค้าหาแหล่งพลังงานใหม่จัดส่งแล้ว สั่ง​ กรมธุรกิจพลังงาน​ -​ สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ​ ตรวจสถานีป้องกันการกักตุน​ ขอ ปชช.มั่นใจไฟฟ้าเพียงพอทั้งภาคครัวเรือน​-​อุตสาหกรรม​​


วันที่ 6 มี.ค.นายวีรพัฒน์​ เกียรติเฟื่องฟู​ รองปลัดและโฆษกกระทรวงพลังงาน​ แถลง ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออก​ หรือ ศบก. กล่าวว่า​ กระทรวงพลังงานพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่​ ที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง​ และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานไม่ได้แน่นอนใจ​ เร่งดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

โดยการสร้างความมั่นคงและปริมาณน้ำมันสำรองวันนี้ ประเทศไทยมีปริมาณสำรองเพียงพอในการใช้งานได้ 95 วัน จากเดิม ที่เคยแถลงไว้ว่า 60 วัน น่าจะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันภายในประเทศ​ ได้สามารถจัดหาน้ำมันเพิ่มเติม​ และได้รับการยืนยันในการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว และยืนยันว่าจะคงมีการจัดหาน้ำมันเพิ่มเติมจากแหล่งที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ได้มีการออกคำสั่งนายกรัฐมนตรี​ที่สั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันทยอยเพิ่มสัดส่วนในการสำรองน้ำมันตามกฎหมายจาก 1% เป็น 3% เพื่อเพิ่มความมั่นคงในระยะยาว พร้อมทั้งมีควบคุมการส่งออกน้ำมัน ยกเว้น​ทางสปป.ลาวและเมียนมา เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการพึ่งพาพลังงานระหว่างการ และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไป

ขณะที่การแก้ไขการการหาการขาดแคลนและการกักตุนน้ำมัน​ ทำให้ความต้องการใช้ผิดปกติในระยะเวลาสั้นๆ​ กระทรวงพลังงานได้มีการให้กรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ​ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน​ และป้องกันการกักตุนน้ำมัน​ และจัดส่งน้ำมันเข้าสู่พื้นที่โดยเร็วที่สุด

ขณะที่มาตรการการลดภาระค่าครองชีพและราคาน้ำมัน​ กระทรวงพลังงานและมีการตรึงราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรึงราคาดีเซล​ ระยะเวลา 15 วันโดยเริ่มตั้งแต่ 3 มีนาคม​ 2569​ ที่ผ่านมา ซึ่งทางกระทรวงการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด พร้อมกับจะมีการพิจารณามาตรการชดเชยอีกครั้ง​ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้สุด

นอกจากนี้ยังมีการการเตรียมความพร้อมเรื่องเชื้อเพลิง​จากวันนี้ถึงเดือนพฤษภาคมกระทรวงพลังงาน​ มีมาตรการในการใช้พลังงานทางเลือก เช่น​ การเตรียมน้ำมันดีเซลหรือ​ ไบโอดีเซล​ หรือ B100 ที่ผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า​ และโดยการเตรียมเข้าน้ำมันสำเร็จรูป​มาตรฐาน​ เช่น​ น้ำมันดีเซลยูโร​ 4 ซึ่งมีราคาถูกกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตและลดต้นทุนให้กับประชาชน

ส่วนการผลิตไฟฟ้าเร่งจัดหา LNG​ เพิ่มเติมและเพิ่มกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติ​จากอ่าวไทยเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง​ และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นๆเช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลจากถ่านหิน​ พลังงานน้ำและการนำเข้าจากต่างประเทศ​ เพื่อให้ไม่มี ไฟฟ้าดับ​ ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม

พร้อมย้ำว่า​ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อให้การทำงาน อย่างเพียงพอ​ และมีบริการจัดการอย่างสุดความสามารถ​ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด