คึกคักพรรคใหญ่แห่เข้ารายงานตัวพร้อมหน้า รวมยอดแล้ว 373 คน เหลืออีก 126 ส่วนใหญ่จากพรรคส้ม

รัฐสภาคึกคัก พรรคใหญ่ตบเท้าเข้ารายงานตัวพร้อมหน้า รวมยอดแล้ว 373 คน เหลืออีก 126 คน ส่วนใหญ่เป็น สส.พรรคประชาชน เตรียมรายงานตัว 9 มี.ค.
เมื่อวันที่ (6 มีนาคม) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชุดที่ 27 ซึ่งเปิดให้รายงานตัวเป็นวันที่ 9 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ว่ายังคงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี สส.จากหลายพรรคการเมืองทยอยเดินทางเข้ารายงานตัวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค ได้นำ สส.แบบแบ่งเขตและ สส.บัญชีรายชื่อเข้ารายงานตัว ขณะที่นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ เดินทางมารายงานตัวภายหลัง เนื่องจากติดภารกิจจึงไม่ได้เดินทางมาพร้อมกัน
นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้เดินทางมารายงานตัวเช่นเดียวกัน
ขณะที่พรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคและ สส.บัญชีรายชื่อ ได้นำทีม สส.ของพรรคจำนวน 54 คน เดินทางเข้ารายงานตัวพร้อมกัน โดย สส.ของพรรคสวมเนคไทสีเขียว และติดเข็มกลัดโลโก้พรรคกล้าธรรมที่หน้าอกเสื้อ ขณะที่บางคนสวมสูทสีเขียว สะท้อนเอกลักษณ์ของพรรคอย่างชัดเจน
ส่วนพรรคเพื่อไทย ซึ่งเดินทางมาในช่วงบ่าย นำโดย 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค ได้นำ สส.บัญชีรายชื่อของพรรคเข้ารายงานตัว พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.บัญชีรายชื่อ
ทั้งนี้ ทำให้ยอดรวม สส.ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้เพิ่มอีก 90 คน ส่งผลให้มี สส.มารายงานตัวแล้วรวม 373 คน จากจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรอง 499 คน
ขณะที่ยังมี สส.ที่ยังไม่มารายงานตัวอีก 126 คน โดยส่วนใหญ่เป็น สส.จากพรรคประชาชน ซึ่งมีกำหนดเข้ารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. จำนวน 119 คน จากทั้งหมด 120 คน เนื่องจากมี สส.มารายงานตัวแล้ว 1 คน คือ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7
สำหรับ สส.ที่ยังไม่มารายงานตัวจากพรรคอื่น ๆ ประกอบด้วย พรรคกล้าธรรม 1 คน พรรคภูมิใจไทย 2 คน พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 1 คน พรรคไทยรวมพลัง 1 คน และพรรคไทยภักดี 1 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน