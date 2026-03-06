สส.ใหม่รับหนังสือครบเรียบร้อย กกต.เคลียร์พื้นที่โล่งในพริบตา 20 มี.ค.นัดพบสื่อพร้อมแจงข้อสงสัย

ปิดจบ สส.ใหม่ รับหนังสือรับรอง ครบทุกคน เจ้าหน้าที่ กกต.เคลียร์พื้นที่ โล่งในพริบตา 20 มี.ค. จัดกิจกรรมการพบสื่อ พร้อมเคลียร์ทุกข้อสงสัย
วันนี้ (6 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 399 เขต จากจำนวน 400 เขต โดยยังคงเหลือ เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และการรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 100 คน ไปแล้ว และเปิดให้มีการรับหนังสือรับรองการเป็น สส. ถึงวันที่ 6 มี.ค. 2569 เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎร นั้น ปรากฏว่า มีสส.เดินทางมารับหนังสือรับรองด้วยตัวเองและบางส่วนส่งผู้แทนมารับหนังสือแทน จนครบทุกคนแล้ว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บของ เก็บโต๊ะเก้าอี้ทั้งภายในห้องประชุม และบริเวณแถลงข่าวการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ โล่งอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ สำนักงาน กกต. เตรียมจัดกิจกรรม กกต.พบสื่อมวลชน โดยจะตอบคำถามสื่อมวลชนทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจ