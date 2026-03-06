"ทวี" รายงานตัวสส. แย้มเอกสิทธิ์โหวตนายกฯ ชี้ภท.ประสานเลขาพรรคร่วมรบ. ลั่นรับไม่ได้แทรกแซงฮั้วสว.-เขากระโดง

สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ประชาชาติ รายงานตัว สส. บอก ’ภูมิใจไทย‘ ประสานผ่านเลขาฯ พรรค ให้ร่วมรัฐบาล ยัน ส่วนตัวยังไม่เคยคุย ลั่น เป็นเอกสิทธิ์ สส. โหวตเลือกนายกฯ ชี้ ฮั้ว สว. - เขากระโดง อยู่ในกระบวนการ ย้ำ รับไม่ได้ หากใครแทรกแซง
วันนี้ (6 มี.ค. 69) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ในฐานะหัวหน้าพรรค เดินทางเข้ามารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีที่ ไม่ได้เดินทางไปร่วมแถลงข่าวร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ ว่า มีการประสานงานผ่านเลขาธิการพรรคว่า ทางพรรคภูมิใจไทย ประสานเชิญเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งในข้อบังคับพรรค จำเป็นต้องเข้ามติพรรค ซึ่งมติพรรคเห็นว่าเราเป็นพรรคขนาดเล็ก ในหลักการหากจะร่วมรัฐบาล เราเป็นผู้กำหนดไม่ได้ หากเชิญไปร่วมรัฐบาลเราไม่ขัดข้อง แต่ยังไม่ได้เป็นทางการ
เมื่อถามว่าส่วนตัวมีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบทั้งเรื่องคดีฮั้ว สว. และเรื่องที่ดินเขากระโดง พันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นมติพรรคไปก่อน เราจะทำอะไรก็เป็นไปตามมติพรรค ซึ่งในมติพรรควันนั้น มีการนำมาพิจารณาในหลายประเด็น ในมติก็เห็นว่า การเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้ผิดหลักการอะไร
เมื่อถามย้ำว่า ส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรใช่หรือไม่ พันตำรวจเอกทวี ระบุว่า การโหวตเป็นเอกสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 124 เป็นเอกสิทธิ์ของ สส. 100%
เมื่อถามว่าโดยส่วนตัวจะเห็นแย้งใช่หรือไม่ พันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า ยังต้องพิจารณา แต่ยังไม่รู้ว่าเขาเชิญร่วมรัฐบาลหรือไม่ แต่กับส่วนตัวตนเอง ยังไม่เคยได้มีการพูดคุยกัน
เมื่อถามอีกว่าในฐานะหัวหน้าพรรค ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาที่ผ่านมา ในเรื่องการดำเนินคดีรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยหรือไม่ พันตำรวจเอกทวี ย้ำว่า เราไม่มีเรื่องส่วนตัว และเราจะดูว่าบทบาท ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ก็ดูว่าจะสามารถช่วยประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญต้องมีอุดมการณ์ และในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฝ่ายค้านสำคัญกว่ารัฐบาล เพราะที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีหลายคน ถูกถอดถอนจากการใช้ สส. แค่ 1 ใน 10 ยื่นเรื่องจริยธรรมไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมากกว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย อย่างไรก็ตาม เราจะต้องทำหน้าที่ว่าจะทำอย่างไร ที่จะดูแลประชาชนได้มากกว่า เพียงแต่พรรคได้รับเชิญให้ร่วมรัฐบาล แต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไร และตนเองยังไม่เคยเจอกับพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่าจุดยืนของพรรคประชาชาติ ขัดแย้งกับจุดยืนส่วนตัวใช่หรือไม่ พันตำรวจเอกทวี ย้ำว่า เราหาเสียงก็บอกว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งทุกพรรคก็หาเสียงไว้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องอะไรที่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวนั้น เราไม่มี พร้อมย้ำว่า การโหวตพรรคไปบังคับ สส. ไม่ได้ เพราะตามรัฐธรรมนูญให้เป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดของ สส. และ สส. จะต้องไม่ถูกครอบงำโดยใครคนใดคนหนึ่ง หากพูดไปจะเป็นการครอบงำ
ส่วนจะทำงานอย่างสนิทใจกันหรือไม่ พันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราก็เคยร่วมรัฐบาลกัน ก็สนิทกัน แต่เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง หรืออยู่ในกระบวนการยุติธรรม เราก็ไม่ไปแทรกแซง และเรื่องคดีฮั้ว สว. กับเรื่องที่ดินเขากระโดง ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ซึ่งหากมีใครเข้าไปแทรกแซงเราก็รับไม่ได้