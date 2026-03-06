ศาลปค. เผย แห่ฟ้องกกต.จัดเลือกตั้ง-ประชามติ 18 คดี ยกฟ้อง 1 ไม่รับฟ้อง 2 ขอถอนฟ้องอีก 1

ศาลปกครอง เผย แห่ฟ้อง กกต .ในการจัดการ เลือกตั้ง-ประชามติ 18 คดี ได้พิจารณายกฟ้องไปแล้ว 1 คดี ไม่รับฟ้อง 2คดี และขอถอนฟ้อง 1คดี
วันนี้ (6 มี.ค.) นายประวิตร บุญเทียม รองประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีเลือกตั้งและประชามติ ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองว่า ตามกฎหมายเลือกตั้ง สส. พ.ศ.2561 ได้กำหนดอำนาจศาลที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งไว้หลายศาล ทั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม สำหรับเขตความรับผิดชอบของศาลปกครอง กฎหมายให้อำนาจพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นการดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง และไม่ใช่การใช้อำนาจตามรัฐธรรม โดยให้ฟ้องต่อศาลปกครองสุงสุด ส่วนการเพิกถอนการเลือกตั้ง หรือ เพิกถอนคุณสมบัติทั้งหลาย พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส. 2561 ให้เป็นอำนาจของศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง
นายประวิตร กล่าวว่า คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ศาลปกครองรับเรื่องไว้พิจารณา ขณะนี้ มีทั้งหมด 18คดี มีทั้งการฟ้องต่อศาลปกครองขั้นต้น และฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด จำแนกเป็น 8 เรื่อง ได้แก่ คดีเกี่ยวกับบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง คดีลงทะเบียนใช้สิทธิประชามตินอกเขตเลือกตั้ง 3วัน คดีการใช้คำว่า "เห็นชอบ" ในทำประชามติ คดีบัตรเขย่ง คดียุบรวมหีบเลือกตั้งโดยมิชอบ คดีการจัดการเลือกตั้งไม่สุจริต คดีฟ้องว่า ทำประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีบัตรลงคะแนนประชามติ บังคับให้ประชาชนกาออกเสียง แค่"เห็นชอบ" กับ "ไม่เห็นชอบ"
"ในจำนวนคดีทั้งหมด ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้ว 1คดี คือ คดีลงทะเบียนใช้สิทธิประชามตินอกเขตเลือกตั้ง 3วัน และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้อง 1 คดี ในคดีบัตรลงคะแนนประชามติ บังคับให้ประชาชนกาออกเสียง แค่"เห็นชอบ" กับ "ไม่เห็นชอบ" ผู้ฟ้องคดีขอถอนฟ้องคดี 1คดี ในคดีที่ฟ้องว่า ทำประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับฟ้อง 1คดี ในคดีการใช้คำว่า "เห็นชอบ" ในทำประชามติ"