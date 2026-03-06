ปธ.ศาลปค.สูงสุดสุดปลื้มผลงาน 25 ปีศาลปค.เข้าเป้า ลุยเป็น “ศาลอัจฉริยะ" อำความยุติธรรมปชช.

ปธ.ศาลปค.สูงสุดสุดปลื้มผลงาน 25 ปีศาลปค. เคลียร์คั่งค้างได้เกิน 3 ปี ได้ร้อยละ 99.39 และสามารถบังคับคดีได้ตามเป้า ลั่นเดินหน้าเป็น “ศาลอัจฉริยะ" เพื่อให้ปชช.สามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย
วันนี้ (6 มี.ค.) นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด แถลงผลการดำเนินงานของศาลปกครอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการ เมื่อวันที่ 9มี.ค.2544 - 28 ก.พ.2569 มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง จำนวน 238,830 คดี เป็นคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 165,583 คดี และเป็นคดีอุทธรณ์หรือคดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด จำนวน 73,247 คดี จากภาพรวมคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองทั้งหมดนั้น ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จ จำนวน 210,689 คดี คิดเป็นร้อยละ 88ของคดีที่รับเข้า
สำหรับผลการเร่งรัด ติดตาม และจัดการคดีค้างเกินกว่า 3 ปี เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครองให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ศาลปกครองมีปริมาณคดีในความรับผิดชอบ จำนวน 39,757 คดี โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทียบกับขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีฯ ตามประกาศศาลปกครอง เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีในศาลปกครอง พ.ศ. 2566 พบว่า มีคดีที่ดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาฯ จำนวน 39,514 คดีคิดเป็นร้อยละ 99.39 ส่วนการบังคับคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการคู่กรณี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดเป้าหมายในการบังคับคดีปกครองให้แล้วเสร็จ จำนวน 1.500 คดี โดยมีผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2568 สามารถดำเนินการบังคับคดีปกครองแล้วเสร็จ จำนวน 1,607 คดี คิดเป็นร้อยละ 107.13 ของเป้าหมายที่กำหนด
ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวอีกว่า สำหรับงานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง นับตั้งแต่เดือนก.ย.2562 ที่ศาลปกครองได้นำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลปกครองทุกศาลทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2569 พบว่า มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 1,023 คดี ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จ จำนวน 985 คดี คิดเป็นร้อยละ 96 ของคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยประเภทคดีที่มีการขอไกล่เกลี่ยมากที่สุด คือ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
"ในโอกาสศาลปกครอง ก้าวสู่ปีที่ 26 ศาลปกครองไม่เพียงแต่ก้าวหน้าขึ้นในเชิงโครงสร้างและสถิติการพิจารณาพิพากษาคดีเท่านั้น แต่กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ เพื่อเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ที่สมบูรณ์และเตรียมพร้อมก้าวไปสู่การเป็น “ศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt)” โดยปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จัดวางสถาปัตยกรรมข้อมูลที่โปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นได้ว่า คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง จะเป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องเที่ยงธรรม และเป็นที่ไว้วางใจของสังคมไทย ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย"