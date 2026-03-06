พรรคส้มร้องกกต.สั่งนับคะแนนใหม่ทั้งเขต 2 สุพรรณ กู้ความเชื่อมั่นเลือกตั้ง ผู้สมัครแจ้งฟันอาญากปน.แล้ว

รองหัวหน้าพรรคส้ม ร้อง กกต.สั่งนับคะแนนใหม่ทั้งเขต 2 สุพรรณบุรี คืนความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้ง เผยผู้สมัครแจ้งดำเนินคดีอาญา กปน.แล้ว พร้อมฝากตรวจสอบให้ชัดเจน
วันนี้(6มี.ค.)นายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า ตน และนายธีระ สุธีวรางกูร ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชน มายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ของการเลือกตั้งสส.แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเพียงเขตเดียวที่ยังไม่ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เนื่องจากกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ตำบลบางตาเถร จำนวน 3 หน่วย ปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริต ซึ่งกกต.ได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ และผลการนับคะแนนใหม่วันที่ 27 ก.พ. ที่ออกมาก็แตกต่างจากผลคะแนนที่นับเมื่อวันที่ 8 ก.พ. โดยคะแนนสส.เขตของผู้สมัครพรรคประชาชนจากเดิมวันที่ 8 ก.พ. ได้ 104 คะแนน เมื่อมีการนับใหม่ในวันที่ 27 ก.พ. ก็ได้ 228 คะแนน ในขณะที่ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย วันที่ 8 ก.พ.ได้ 427 คะแนน แต่วันที่ 27 ก.พ. นับใหม่แล้วคะแนนเหลือ 263 คะแนน
นายกิตติชัย กล่าวต่อว่า ดังนั้นเมื่อนำมาอนุมานการเลือกตั้งหน่วยที่ 2 ของสุพรรณ ซึ่งมี 245 หน่วย โดยนำตัวเลขที่แตกต่างกันนี้มาคูณเข้าไป เช่น ตัวย่างคะแนนของผู้สมัครของพรรคประชาชน ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น 124 คะแนน คูณกับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 245 หน่วย จะเห็นด้ว่า มีจำนวนคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 3 หมื่นคะแนน ส่วนผู้สมัครของภูมิใจไทยมีความต่างที่ 164 คะแนน คูณ 245 หน่วย จะมีผลคะแนนอยู่ที่ 4 หมื่นกว่าคะแนน ดังนั้น เราเข้าใจว่า การประกาศรับรองผล ตามกฎหมาย กกต.มีเวลา 60 วันนับจากวันเลือกตั้ง ขณะนี้เหลือ 30 วัน จึงอยากให้ กกต.ใช้ข้อเท็จจริง และข้อมูลใหม่นี้ รวมถึงใช้อำนาจที่มีสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งเขต 2 สุพรรณบุรี ส่วนหน่วยที่มีปัญหานั้น ผู้สมัครของพรรคประชาชนได้ไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อ กปน.ที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีแล้ว
เมื่อถามว่า ขณะนี้ ทางกกต.อยู่ระหว่างสอบสวนเรื่องนี้ มีอะไรอยากฝากหรือไม่ นายกิตติชัย กล่าวว่า ฝากตรวจสอบกปน. ไม่เฉพาะสุพรรณบุรีเท่านั้น แต่ให้รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ด้วย เพราะเชื่อว่า ไม่ได้มีพื้นที่เดียว ดังนั้นอยากให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแถลงผลว่าเป็นอย่างไร ซึ่งมั่นใจว่าประชาชนก็อยากรับฟังผลการตรวจสอบว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า นอกจากสุพรรณบุรี เขต 2 แล้วอยากให้มีการนับใหม่ในเขตอื่นหรือไม่ นายกิตติชัย กล่าวว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มี แต่ก่อนหน้านี้เราเคยขอให้กกต.นับใหม่ใน 30 เขต แต่กกต.ก็ประกาศรับรองผลไปหมดแล้ว และยังไม่ได้มีการชี้แจงกลับมา มีการชี้แจงเพียงบางกรณีเท่านั้น เช่น ที่จังหวัดน่าน กกต.มีการส่งหนังสือกลับมาทางพรรคว่าที่มีการยื่นขอให้นับคะแนนใหม่นั้น ไม่พบว่าการนับคะแนนใหม่ทำให้การเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. ไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ส่วนกรณีอื่นๆ ก็รอผลการตรวจสอบของกกต.อยู่
เมื่อถามว่า ที่สุพรรณ เขต2 เป็นการสอบการทำงานไม่สุจริตเที่ยงธรรมของ กปน. อาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงเธรรม การสั่งนับใหม่จะเพียงพอหรือไม่ นายกิตติชัย กล่าวว่า การนับคะแนนใหม่เป็นสิ่งแรกที่ร้องขอก่อน ซึ่งผลการนับคะแนนใหม่จะออกมาเป็นอย่างไร เราไม่ได้คำนึงว่าผลจะพลิกกลับมาให้ผู้สมัครของพรรคชนะ แต่เราต้องการให้เห็นข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่าการทำหน้าที่ของกปน. ถูกต้องเที่ยงธรรมหรือไม่ ซึ่งคิดว่า เรื่องนี้ กกต.สามารถพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นได้ เพราะถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาเป็นอย่างไร ก็จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นกกต.ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ขอให้กกต.มีการดำเนินการ
ถามว่า ผลการนับครั้งแรก กับครั้งที่ 2 ไม่ตรงกันเกือบทุกที่ ทางพรรคจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ นายกิตติชัย กล่าวว่า ตอนนี้กกต.ประกาศรับรองผลไปแล้ว การจะมาฟ้องร้องอะไรต่อคงทำไม่ได้ แต่ทางพรรคได้รวมรวมข้อมูลหลักฐานไว้ทั้งหมด ตั้งแต่ใบขีดคะแนน หรือใบรายงานผล สส. 5/18 จากนี้จะนำมาวิเคราะห์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร