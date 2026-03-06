"ทนายอั๋น" เผยผู้ตรวจฯ เรียกให้ถ้อยคำเพิ่มปมร้องสั่งเลือกตั้งโมฆะ แนบขอคุ้มครองชั่วคราวห้ามเปิดประชุมสภา

"ทนายอั๋น" เผยผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกให้การเพิ่มเติมปมร้องส่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งเลือกตั้งเป็นโมฆะ ถือโอกาสแนบขอออกคำสั่งคุ้มครอง ห้ามเปิดสภาจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี
วันนี้( 6 มี.ค. ) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตนเข้าไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมกรณีที่ได้ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้ง 2569 เป็นโมฆะ ซึ่งประจวบเหมาะตนก็จะไปเร่งรัดผู้ตรวจการแผ่นดินให้เร่งส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากตอนนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรเขาเร่งจะเปิดสภากันอยู่แล้ว
นอกจากนี้ ตนเห็นว่ามีช่องตามที่รัฐธรรนูญกำหนดไว้ใน พ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้อำนาจในการกำหนดมาตรการคุ้มครองฉุกเฉิน หมายความว่าคดีหลัก สำนวนหลักจากฝั่งผู้ตรวจการแผ่นดินต้องรีบส่งไปแล้ว ตนก็จะทำคำร้องแนบ ว่าควรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลยพินิจในการกำหนดเงื่นไขพิเศษ หรือมาตรการฉุกเฉิน โดยสั่งให้ไม่ให้เปิดสภาชุดนี้ เพราะจะก่อให้เกิดความเสียหาย หากคราวหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูย และสั่งให้เป็นโมฆะ จึงควรสั่งให้ชะลอหรือหยุดการเปิดสภาออกไปก่อน ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี จนถึงที่สุด ซึ่งตนมองว่านี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุด และคนไทยอยากเห็นมากที่สุด.