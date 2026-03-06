“สุริยะ” เบรกข่าวชื่อโผล่วิกิพีเดียนั่ง รมว.เกษตรฯ แทน “ธรรมนัส” บอกยังครับ ขอสื่อรอความชัดเจน

แคนดิเดตพท. เบรกข่าวชื่อโผล่วิกิพีเดีย นั่ง รมว.เกษตรฯ แทน “ธรรมนัส” บอกสั้น ๆ “ยังครับ” พร้อมขอสื่อรอความชัดเจน ปมเพื่อไทยคุม ก.เกษตรฯ หรือไม่
วันนี้ (6มี.ค.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สส. บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเว็บไซต์วิกิพีเดียมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนล่าสุด จากร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นั้น ว่า ”ยังครับ“
ส่วนถ้าพรรคเพื่อไทยได้ทางกระทรวงเกษตรฯ ไปดูแล จะเป็นความท้าทายหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า “อย่าไปถ้า ให้รอก่อน เพราะเมื่อสักครู่หัวหน้าพรรคก็ชี้แจงแล้ว”
เมื่อถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะรับผิดชอบกระทรวงเกษตรฯ ใช่หรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า รอให้เกิดความชัดเจนก่อน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดชื่อของนายสุริยะปรากฏบนเว็บไซต์วิกิพีเดียว่าดำรงตำแหน่ง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ล่าสุดบนเว็บไซต์วิกิพีเดียกลับมาเป็นชื่อร.อ.ธรรมนัส เช่นเดิมก่อนนี้แล้ว