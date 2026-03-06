“ซาบีดา”ลุยปั้น Unseen Thai Thai เปิดงานประเพณีวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำฯ หวังช่วยส่งเสริมส่งออกวัฒนธรรมอัตลักษณ์ สู่เวทีนานาชาติ

วันนี้(6 มี.ค.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ : ข้าวใหม่ ปลามัน สืบสานตำข้าวเม่า ภูมิปัญญาเก่า ไทยทรงดำ ณ วัดสระบ้านกล้วย ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประเพณี ตำข้าวเม่าและวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ นับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สอดคล้องกับนโนบาย Unseen Thai Thai ในการยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน ซึ่งประเพณีพื้นบ้านนี้สะท้อนวิถีชีวิตและความสามัคคีของชาวไทยทรงดำ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมด้วยนโยบายไท ไทย สืบสานสร้างสรรค์นำวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน เปลี่ยนพลังวัฒนธรรมให้เป็นรายได้จริง โดยนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมาส่งเสริมและต่อยอดสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสังคมที่เข้มแข็งและสนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรมให้เติบโต
นางสาวซาบีดา ระบุว่า การจัดประเพณีวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ ไม่เพียงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างงานสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันส่งเสริมผลักดัน ไม่ใช่เพียงในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ต้องให้พี่น้องชาวไทยได้รู้จักรับรู้รับทราบ และการที่มีชาวไทยทรงดำ จากจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย เป็นการสร้างเครือข่ายที่มีความแน่นแฟ้น สามัคคี และที่สำคัญคือมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นเรื่องง่ายในการส่งออกวัฒนธรรมอัตลักษณ์เหล่านี้ ไปสู่เวทีนานาชาติได้ จึงอยากให้ทุกคนร่วมกันส่งเสริมและรักษาอัตลักษณ์เหล่านี้ไว้ เพื่อจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ และที่สำคัญภูมิปัญญาเก่าเราก็ไม่ทิ้ง ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น เมื่อคนรุ่นใหม่ต้องการเรียนรู้ศึกษา จะได้มีแหล่งเรียนรู้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำงานบูรณาการร่วมกันทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือที่น่าชื่นชม
สำหรับกิจกรรมในงานประเพณีวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ : ข้าวใหม่ ปลามัน สืบสานตำข้าวเม่า ภูมิปัญญาเก่า ไทยทรงดำ มีพิธีแปงขวัญ ร่วมกิจกรรมตำข้าวเม่า การสาธิตภูมิปัญญาไทยทรงดำ รำแคนไทยทรงดำ และการแสดงทางวัฒนธรรม รวมถึงการเดินแบบแฟชั่นโชว์ ชุดไทยทรงดำด้วย