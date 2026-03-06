"ทนายอั๋น" แฉอีกคนร่วมอนุฯ วินิจฉัยคดีฮั้วเคยถูก ป.ป.ช.ชี้มูล เตือน สว.สีน้ำเงินกลับใจ ดู "หมอเกศ" เป็นบทเรียน

"ทนายอั๋น บุรีรัมย์" แฉอีกหนึ่งคนร่วมอนุวินิจฉัยคดีฮั้ว สว.เคยถูก ป.ป.ช.ชี้มูล พร้อมเปิดแผนชักคะเย่อ ล้มคดีฮั้ว สว. เตือน สว.สีน้ำเงิน กลับใจ ดูบทเรียน ‘ตัวท็อป หมอเกศ’ ถูกทอดทิ้ง โดนคดี
วันนี้(6มี.ค.)นายภัทรพงศ์ ศุภักษร ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ที่ตนแถลงว่า มีความห่วงใยอย่างที่สุดต่อกรณีการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมาย คดีฮั้วเลือก สว. จำนวน 7 คน ที่ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.สมัยนั้น ซึ่งมีหนึ่งคนที่ไปไหว้สวย ต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และดูเหมือนว่าทำให้อาชีพการงานก้าวกระโดด แต่วันนี้อาจจะหนักกว่านั้นเมื่อเข้าไปดูรายชื่อแล้วพบว่า มีหนึ่งคนที่เคยถูกไล่ออกจากตำแหน่งเลขาธิการองค์กรอิสระแห่งหนึ่ง เพราะถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูล คนนี้ก็ถูกตั้งมาเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยฯ เช่นกัน ส่วนที่เหลือตนกำลังตรวจสอบว่าเป็นใคร ถ้าดูตามอาชญวิทยา คนที่เสี่ยงกระทำการทุจริตมากที่สุดคือคนที่เคยทุจริตมาแล้ว
“การทุจริตต้องออกแรง ออกมันสมอง ต้องหาพรรคพวก และมีเวลา แต่วันนี้ถ้าจะล้มคดีฮั้วเลือกสว. คุณอยู่เฉยๆ เดี๋ยวมีใครสักคนตัวย่อ อาจจะเป็น ว. แหวน นำกล้วยไปให้รับประทานเอง ง่าย อย่างนี้จะเอาไหม สังคมจะเชื่อมั่นไหม นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คดีฮั้วสว.นาน สายลับแจ้งผมแล้วว่า เขาฉลาดเล่นเป็นส่วนๆ ส่วนแรกที่เขาทำสำเร็จแล้วคือตัดพรรคภูมิใจไทยออกแล้ว เหลือตัวคณะกรรมการ ผู้บริหาร สมาชิก เป็นสเต็ปท์ แล้วเล่นชักคะเย่อระหว่าง กกต.ทำคดีหลัก ดีเอสไอ ทำคดีอาญา กกต.บอกคุณทำคดีอาญาก่อนเลย สั่งไม่ฟ้อง เราจะได้เป็นมูลเหตุเขียนวินิจฉัยส่งกกต.แล้วตัดจบฝั่งดีเอสไอบอกคุณสิทำคดีหลัก คุณยกมาเราสั่งไม่ฟ้องทีหลัง แบบนี้ดีกว่า ซึ่งคดีฮั้วสว.ถ้าไม่มีผมจบไปแล้ว แบบชนิดที่ไม่มีมูลในฝั่งดีเอสไอ และฝั่งกกต. ดูแล้ว ไต่สวนแล้วไม่พบว่ามีการกระทำผิด ยกคำร้อง”
นายภัทรพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นคดีพญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย หากตนไม่ตามมาถึงขนาดนี้ ไม่มีทางที่คดีจะไปถึงศาลฎีกา และมีคำพิพากษา ทั้งนี้ที่จริงๆ คดีนี้จะส่งคุณสมบัติ “ด็อกเตอร์” ซึ่งตนบอกว่าไม่ได้ โดยขอให้ส่งคุณสมบัติ “ศาสตราจารย์” จนสุดท้ายก็ต้องส่งคุณสมบัตินี้ และนำมาสู่การตัดสินคดี ดังนั้นตนขอฝากไปถึง สว.สีน้ำเงิน ทั้งหลาย เห็นหรือยัง และเชื่อตนเถอะว่าเจ้าของค่ายสีน้ำเงินนั้นเขาไม่เคยอุ้มใคร เขาไม่เคยช่วยใคร ให้ดูหมอเกศเป็นตัวอย่าง ทั้งที่เป็นตัวท็อป ซีเคร็ดของรุ่น แต่ถึงเวลาเขาไม่อุ้ม ดังนั้นให้สว.สีน้ำเงินกลับตัวกลับใจ เพราะคุณถูกด่า ตั้งแต่วันแรกจนถึงวินาทีนี้ เผื่อใครจะสำนึกได้บ้าง.