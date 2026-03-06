สส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยรายงานตัวสภา เผยยังไม่คุยโควตา ครม.-โผหลุดแค่สื่อคาดการณ์

3 แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย นำทีม สส.บัญชีรายชื่อ เข้ารายงานตัว ด้าน ‘ยศชนัน’ เผย ยังไม่คุยโควตา ครม. ขณะ ‘จุลพันธ์’ ชี้ เป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อ ย้ำต้องรอพรรคแกนนำ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 6 มี.ค. ที่รัฐสภา นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ สส.บัญชีรายชื่อ เดินทางมารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ซึ่งมีการนัดหมายรวมตัวกันที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อขึ้นรถบัสอีวี มารายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกัน
จากนั้น นายศชนัน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงความรู้สึกที่เดินทางมารายงานตัววันนี้ ว่า แน่นอนว่าเป็นวันที่สำคัญ และเป็นวันพิเศษ สำหรับเราเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว เพราะนี่เป็นการรายงานตัวของ สส. ปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งทุกคนวันนี้ก็มาร่วมกัน ตั้งแต่เดินทางมาจากพรรคเพื่อไทย และแน่นอนว่าเราก็พร้อมที่จะเริ่มทำงาน
ส่วนได้พูดคุยสัดส่วนโควตารัฐมนตรีกับพรรคแกนนำบ้างหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า เท่าที่เป็นข่าว ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม และต้องรอพรรคแกนนำ
เมื่อถามว่าเท่าที่เป็นข่าว คือพรรคเพื่อไทยไทยได้ 8 ที่นั่งใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ตั้งแต่ไปเจอพรรคแกนนำตอนนั้น ขณะนี้เรากำลังรอ และต้องรอกระบวนการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น
ส่วนที่มีรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยออกมาแล้ว ภายในพรรคได้พูดคุยการวางบุคคลแล้วหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า เรามีการพูดคุยกันตั้งแต่ตอนที่เตรียมความพร้อมของพรรค ว่าใครเชี่ยวชาญในส่วนไหน แต่สำหรับเรื่องโผ ครม. ต้องรอนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อีกครั้ง
สำหรับรายชื่อที่ออกมาครบทุกตำแหน่งแล้วหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ทุกคนสามารถทำได้ และหลายคนก็เหมาะสมในตำแหน่งที่แต่ละคนเห็น และต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง และอาจจะยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ในวันนี้
เมื่อถามย้ำว่า รายชื่อที่ออกมา มีถูกตามรายงานข่าวบ้างหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการคาดการณ์ของทางสื่อ พรรคไม่ได้มีข้อแถลงการณ์ใด ๆ และเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรคแกนหลัก ในเรื่องตำแหน่งใด ๆ ดังนั้น ขอให้รอให้เกิดความชัดเจนก่อน รวมถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ที่ยังไม่ได้มีการหารือภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะต้องมีการประชุม และส่งชื่อไปยังนายกรัฐมนตรี ว่าจะมีความเห็นชอบตรงกันหรือไม่ จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ตามหลักการแล้วเป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยในการเสนอชื่อใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นสิทธิ์ของสมาชิกทุกพรรคในการนำเสนอ ทุกพรรคสามารถเสนอได้ ซึ่งอยู่ที่มติของที่ประชุม ภายในของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดยมารยาท ต้องมีการพูดคุยหารือกันก่อน และในส่วนของพรรคเพื่อไทย โดยปกติเนื่องจากหากดูลักษณะตามที่เป็นข่าว เราเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 2 ดังนั้น สัดส่วนรองประธานสภาคนที่ 2 ก็เป็นเรื่องที่ชอบที่พรรคเพื่อไทยควรจะมีตำแหน่งนี้ ในการเข้าไปทำหน้าที่ ส่วนจะเป็นใครต้องหารือภายในกันอีกครั้งนึง ยังไม่ได้มีการสรุปและเสนอใด ๆ