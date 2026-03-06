หัวหน้าพรรคไทรวมพลังรับใบรับรอง สส.แล้ว โยนนายกฯ เชิญร่วมรัฐบาล เป็นพรรคเล็กมีมารยาท ไม่ต่อรองตำแหน่ง

“กังฟู” เข้ารับหนังสือรับรอง สส.บัญชีรายชื่อจาก กกต. โยนนายกเชิญร่วมรัฐบาล ชี้เป็นพรรคเล็กแต่มีมารยาท ต้องการสร้างการเมืองใหม่ไม่วิ่งต่อรองตำแหน่ง
วันนี้( 6 มี.ค.) นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง เข้ารับหนังสือรับรอง สส.จาก กกต. โดยระหว่างการรับหนังสือได้มีการชูหนังสือรับรองเหนือหัวขณะถ่ายรูป พร้อมกล่าวว่าตำแหน่ง สส.เป็นอำนาจสูงสุด ที่ประชาชนและวีรบุรุษทหารกล้าให้มา ซึ่งตนมาจากพื้นที่ชายแดน จ.อุบลราชธานี เราจะไม่มีวันลืมวีรบุรุษที่ปกป้องแผ่นดินไทย ตนได้คะแนนเสียงจากระบบบัญชีรายชื่อแม้จะไม่มากเท่าพรรคการเมืองใหญ่ แต่ก็ทำให้เสียงของคนในพื้นที่ชายแดนหนักแน่นมากขึ้นในสภา ตนในฐานะหัวหน้าพรรค อะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าเรื่องปัญหาชายแดนหรือพืชผลทางการเกษตรตนจะไม่มีวันลืม
เมื่อถามถึงความชัดเจนการร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย นายวสวรรธน์ กล่าวว่า พรรคไทรวมพลัง มีสส.6 คนถึงแม้จะน้อยด้วยจำนวนแต่เราอยากให้เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม เพราะเราเป็นผู้แทนที่มีศักดิ์ศรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ส่วนที่มีคนถามว่าทำไมถึงตั้งพรรคไทรวมพลังนั้น ตนอยากเห็นวัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่ที่ไม่รีบร้อน ตามมารยาททางการเมืองที่ถูกต้องในการร่วมรัฐบาลคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ต้องมาเชิญเราอย่างเป็นทางการ และเราต้องให้เกียรติพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการให้เราเข้าร่วมรัฐบาล ในฐานะที่เป็นพรรคเล็กการที่เราไปรีบร้อน คำครรหาของพรรคเล็กมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการไปเพื่ออยากไปต่อรองผลประโยชน์ ต่อรองเก้าอี้ หรือตำแหน่งเหมือนเป็นการไปแย่งชิง ซึ่งพรรคไทรวมพลัง อยากสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองใหม่
“การพูดคุยก่อนหน้านี้เป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ทุกพรรคการเมืองมีโอกาสทำงานในสภาเหมือนกันหมด ซึ่งตนมีความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนหรือสงครามตะวันออกกลาง อะไรก็ตามที่ฝั่งรัฐบาลทำ แล้วเกิดประโยชน์เรายินดีสนับสนุน ส่วนฝ่ายค้านเราสามารถทำงานร่วมด้วยหมด อยากเห็นพรรคการเมืองแรกที่เราไม่วิ่งเข้าหาอำนาจ เพื่อไปต่อรองผลประโยชน์ ถึงแม้จะเป็นพรรคเล็กแต่ขอยืนหยัดในศักดิ์ศรี ที่มาจากประชาชน ซึ่งตนเป็นพรรคสุดท้าย ที่ต้องมีความชัดเจนในการร่วมรัฐบาล”
เมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชาสร้างสถานการณ์บริเวณชายแดนมากขึ้น กังวลจะเกิดการปะทะในรอบ 3 หรือไม่ นายวสวรรธน์ กล่าวว่า รอบนี้คนในพื้นที่ชายแดนหนักสุดในตลอดชีวิต รวมถึงเรื่องทหาร ตนมองว่าอย่าลืมทหาร เพราะไม่ใช่ว่าพอกระแสชายแดนหายไปแล้วจะไปลืม ไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาที่บางคนยังไม่ได้รับ ซึ่งเราก็ต้องติดตามปัญหาในเรื่องนี้ งบประมาณประเทศมี อย่าไปรอแต่การบริจาคหลังจากนี้จะต้องรองบกลางในการช่วยเหลือทหารตัวเล็ก และตั้งให้เป็นงบประมาณประจำตามร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 70-71 จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้และทำให้กัมพูชาไม่เข้ามารุกล้ำ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวัสวรรธน์ เดินทางรับหนังสือรับรองโดยใส่เสื้อไหมสีน้ำเงินเมื่อผู้สื่อข่าวกล่าวชื่นชมว่า เสื้อสวยดี นายวัสวรรธน์ กล่าวว่า เสื้อดังกล่าวเป็นผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาวจังหวัดอีสานใต้ พร้อมระบุว่าตนเลือกเสื้อสีน้ำเงินเพราะเป็นสีที่สวยที่สุด ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าใส่เสื้อสีน้ำเงินเพื่อส่งสัญญาณพร้อมเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นายวัสวรรธน์
หัวเราะพร้อมกับกล่าวว่า เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนตนใส่เสื้อสีน้ำเงินมาเพราะเห็นว่าสีน้ำเงินเป็นสีที่สวยดี เมื่อถามว่าเป็นการใส่เสื้อเพื่อเป็นการถือเคล็ดใช่หรือไม่ นายวัสวรรธน์ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ได้มูเตลู แล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรี ต้องฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่า