"อนุทิน" เซ็นตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง “พิพัฒน์” นั่ง ผอ.

นายกฯ ลงนามตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก.มอบ “พิพัฒน์” นั่ง ผอ.ศูนย์
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 53/2569 จัดตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ 37 คน มีนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาศูนย์ , นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นผู้อำนวยการ , นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ ขณะที่ รมว.กลาโหม รมว.ต่างประเทศ รมว.พลังงาน รมว.พาณิชย์ รมว.แรงงาน เป็นกรรมการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ
โดยมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย อำนวยการบริหารและติดตามสถานการณ์ การสู้รบในภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ปัญหา และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง และสั่งให้ส่วนราชการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ บูรณาการและปฎิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และอำนาจตามกฏหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลและประชาชน และเรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ให้ข้อมูลข่าวสาร จัดส่งเอกสารหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร