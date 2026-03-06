‘เสรีพิศุทธ์’ คัมแบ็กสภาฯ ในรอบ 2 ปี ลุยร้องศาลฎีกาสอบปมอภัยโทษ ‘ทักษิณ’ เชือดเขากระโดงคิวต่อไป

‘เสรีพิศุทธ์’ รายงานตัวต่อสภา กลับมาเป็น สส.ในรอบ 2 ปี ลุยร้องศาลฎีกาสอบปมขออภัยโทษ ‘ทักษิณ’ ส่วนเขากระโดงรอเป็นคิวถัดไป ซัด ‘ภูมิใจไทย’ ไร้มารยาทแอบเอาชื่อไปร่วมรัฐบาล ยันไม่โหวตให้ "อนุทิน" ใจจริงอยากให้ "อภิสิทธิ์" เป็นนายกฯ แต่ ปชป.เสียงไม่พอ
วันที่ 6 มีนาคม ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เดินทางมารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเปิดเผยว่า ตนไม่ได้เข้าสภามาเกือบ 2 ปีแล้ว เพราะตั้งใจทำตามอุดมการณ์คือเสียสละให้คนอื่นมาทำงานแทนได้ วันนี้จึงตั้งใจจะมารายงานตัวทำตามที่ได้รับไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวันนี้ภายหลังการรายงานตัว สส. ตนจะไปร้องต่อประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลขอพระราชทานอภัยโทษให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยขอให้เชิญนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เข้าไปให้ข้อมูล
“ผมเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน ทำอะไรให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอะแยะ แต่ไม่สามารถออกกฎหมายได้ เมื่อมาเป็น สส.ออกกฎหมายดีเลวอย่างไร ตุลาการก็จะต้องปฏิบัติ ฝ่ายบริหารจะต้องทำตาม เสร็จจากเรื่องนี้ ผมจะดำเนินการเขากระโดงต่อ ดูว่าจะแน่จริงหรือไม่ ขออย่าดื้อรั้นต่อคำพิพากษา เพราะจะต้องเคารพและปฏิบัติตาม” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยได้เชิญเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ไม่มี มีแต่เอาชื่อตนไปใส่ ไม่มีมารยาท เมื่อเขาได้มา 190 เสียง ก็คิดว่าจะต้องจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติให้ได้เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไปเอาพรรคเพื่อไทยมาอีก 70 กว่าเสียง รวมเป็น 200 กว่าเสียง เอาพรรคเล็กมาใส่ให้ดูว่าเยอะให้ได้ 300 เสียงจัดตั้งรัฐบาล ไปบีบพรรคนั้นพรรคนี้ไม่ให้มีข้อต่อรอง
“ผมจะไปร่วมกับคนโกงไม่ได้ เพราะนโยบายพรรคเสรีรวมไทยคือโกงเจอกู ไม่เหมือนพรรคน้องใหม่ พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ จากพรรคเศรษฐกิจ จะปราบโกง ใครโกงประหารชีวิต ยังไม่ทันทำงานก็ไปมอบตัวกับคนโกงแล้ว” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว
เมื่อถามว่า จะไม่โหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า จะโหวตได้อย่างไร ต้องมีหลักคิด เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 บอกให้ยกย่องคนดีและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ดังนั้น จึงต้องเลือกคนดีที่สุด คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องมี สส.อย่างน้อย 25 คน ซึ่งมีพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย และพรรคกล้าธรรม ตนอยากให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นจะตาย แต่เสียงยังไม่ได้ วันนี้ต้องเอามาเรียงใครดี ดีมาก ดีที่สุด ใครเลว เลวมาก เลวที่สุด เลวบริสุทธิ์ อย่าไปเอา หากไม่มีคนดีเลยก็เอาเลวน้อยที่สุด
เมื่อถามว่า ใน 4 คนมีคนดีสักคนหรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ไล่เรียงจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ไม่มีเรื่องผิดกฎหมาย มีแต่เรื่องอดีตคดีที่ออสเตรเลีย ซึ่งไม่ได้ติดคุกในข้อหาค้ายาเสพติด แต่รู้เห็นการค้ายาเสพติด ซึ่งศาลไทยบอกว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจ
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ขณะที่นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย ใครเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยติดคุกทุกคน นายยศชนันเป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยที่เพิ่งมาเริ่มเล่นการเมือง ส่วนนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ไม่มีอะไรมาก มีแต่ลูกน้องไปสร้างปัญหาถูกดำเนินคดี โดยเฉพาะเรื่องมาตรา 112 จะผิดหรือถูกก็ยังไม่ทราบ ขณะที่นายอนุทิน แม้ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไร แต่ที่ดินปากช่องอยู่ดีๆ เอาเครื่องบินไปลง ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีนำงบไปลง 4,000 ล้านจัด MotoGP แต่เงินเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ ยังไม่ได้ อีกทั้งองค์กรอิสระจะต้องผ่าน สว.ชุดปัจจุบัน จัดการเลือกตั้งยังไม่มีใครเคยทำถึงขนาดนี้ โยกย้ายข้าราชการ เอานายอำเภอไปเป็น กปน.(กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง) ขอให้ไปคิดเอาเองว่าอยากจะให้ใครเป็นนายกฯ เพราะตนไม่อยากชี้นำ
เมื่อถามถึงการกลับมาในบทบาทฝ่ายค้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ตนจะไปรวมกับใครเพราะเสียงเดียว นโยบายตนมีเยอะแยะ แต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมาย เดินหน้าทำงานทั้งในและนอกสภาฯ