11 สส.ปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย- "พีระพันธ์" ส่งตัวแทนรับใบรับรองแล้ว ขาดอีก 3 รวม "นายกเบี้ยว-ทวี"

11 สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย และ "พีระพันธ์" ส่งตัวแทนรับหนังสือรับรองจาก กกต.แล้ว คงเหลืออีกเพียง 3 คน รวม "นายเบี้ยว" และ "ทวี สอดส่อง"
วันนี้(6มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ สส.เข้ารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็น สส. บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา โดยเมื่อวานนี้ สส.เขตเข้ารับหนังสือรับรองครบ 399 คน ตามที่ กกต.ประกาศรับรองแล้ว ขณะที่ สส.บัญชีรายชื่อยังคงเหลือมารับหนังสือรับรองอีก 15 คน ซึ่งเปิดให้รับหนังสือรับรองได้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยในเวลา 10.00 น. ทีมทนายความจากพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือรับรองแทน สส.บัญชีรายชื่อของพรรค 11 คน และจะเดินทางออกจากพรรคในเวลา 12.00 น. เพื่อไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 12.030 น.
เช่นเดียวกับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ส่งตัวแทนมารับหนังสือรับรองแล้วเช่นกัน แต่ยังไม่ได้แจ้งแน่ชัดว่าจะเข้ารายงานตัวต่อสภาเมื่อใด
ส่วนนายวสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคไทยรวมพลัง จะเดินทางเข้ารับหนังสือรับรองด้วยตัวเองในเวลาประมาณ 12.00 น.
นอกจากนี้ยังมี สส.บัญชีรายชื่อที่ยังไม่ได้เข้ารับหนังสือรับรอง คือ พรรคภูมิใจไทย 1 คน คือ นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ หรือนายกเบี้ยว และพรรคประชาชาติ 1 คน คือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง