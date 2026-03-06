"อนุทิน" ห่วงทุกด้าน คุมเข้มสำรองน้ำมัน ตลาดหุ้น-ราคาสินค้า รับมือวิกฤต

นายกฯ ยอมรับห่วงใยทุกด้าน สั่งคุมเข้มสำรองน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์-ราคาสินค้า รับมือวิกฤตตะวันออกกลาง หวังประชาชนกระทบน้อยที่สุด
วันทึ่ 6 มี.ค.69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อค่าพลังงานในประเทศไทยว่า เมื่อวานนี้ (5มี.ค.69) ได้ให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้แถลงผลการประชุมการสำรองน้ำมันในไทยแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังมีความห่วงใยด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังมีความเป็นห่วงในทุกด้าน และพยายามปิดทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการสำรองน้ำมันในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆ รัฐบาลพยายามดำเนินการทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ไม่มีผลกระทบหรือเกิดผลกระทบก็ต้องน้อยที่สุด เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาเป็นผู้แบกรับ
เมื่อถาสถึงการเข้าพบของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เป็นการพูดคุยกันเรื่องใด นายอนุทิน ปฏิเสธที่จะคำถาม พร้อมระบุสั้น ๆ ว่า ”เอาแต่เรื่องน้ำมัน“ ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที