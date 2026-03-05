“ซาบีดา”เดินหน้า Roadshow “ชุดไทยพระราชนิยม”นำร่อง เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ก่อนยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้

วันนี้(5 มี.ค.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทย : มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากล กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยม ในประเทศ และต่างประเทศ (Roadshow) ครั้งที่ 1 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายพจน์ หาญพล, ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์, นางศรินดา จามรมาน, นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์, นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข, นางปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย และ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรอย่างกรมสารนิเทศ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมกันผลักดันภูมิปัญญาไทยให้สง่างามบนเวทีโลก เข้าร่วมประชุม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งการจัดงาน Kick-off ครั้งแรกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอกาสนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จฯ ทรงเปิดงานและทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทย” ในวันที่ 9 เมษายน 2569 นี้ ในคราวเดียวกันด้วย
นางสาวซาบีดา ย้ำชัดว่า กิจกรรมนี้ ถือเป็นการสร้างการรับรู้และเน้นย้ำให้นานาชาติได้รับรู้ถึง ชุดไทยพระราชนิยม ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย และเป็นการตระเตรียมความพร้อมก่อนที่ยูเนสโก (UNESCO) จะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทย เป็นมรดกโลกในช่วงปลายปี 2569 นี้ นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมว่า คณะทำงานจะดำเนินการสร้างการรับรู้เรื่องชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศอาเซียนเพิ่มเติมด้วย