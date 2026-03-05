รมว.พลังงาน ยันน้ำมันสำรองมีใช้ยาว 95 วัน แถมมีเข้าต่อเนื่องพลังงานไม่ขาด จ่อหาแหล่งใหม่-ปรับนำเข้า

“รมว.พลังงาน” แถลงยืนยันน้ำมันสำรองมีใช้ยาว 95 วันแน่นอน แถมมีเข้ามาต่อเนื่อง การันตี “น้ำมัน- ก๊าซ- ไฟฟ้า” ไม่ขาดแคลน พร้อมวางแผนจัดหาแหล่งใหม่หากวิกฤติ จ่อลดสเปกนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
วันนี้ (5มี.ค.) เมื่อเวลา 16.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน แถลงผลการประชุมหารือมาตราการพลังงาน ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ว่า วันนี้เป็นการยืนยันตัวเลขสำรองน้ำมันที่เคยพูดไว้ว่า 60 วันนั้น ถ้าจะเอาตัวเลขจริงๆต้องบอกว่า 65 วัน หมายความว่าถ้าไม่มีน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยเลยเราจะอยู่ได้ 65 วัน และที่มาอัปเดตในที่ประชุมคือแหล่งน้ำมันนอกจากตะวันออกกลาง ที่ยืนยันว่าเข้ามาประเทศเราแน่ๆ มีอีก 30 วัน ทำให้นับจากวันนี้ไปเราจะมีน้ำมันสำรองใช้ได้ 95 วัน และตัวเลขพวกนี้ที่จะเติมมาเรื่อยๆ เพราะตัวเลขที่ว่าอีก 30 วัน ยังทยอยเข้ามาจนถึงเดือนเม.ย. และในเดือนพ.ค.เราก็ไล่คอนเฟิร์มต่อ เพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้มันจะเติมเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าครบ 60 วันแล้วบ้านเราจะไม่มีน้ำมันใช้
นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วนเรื่องการระงับการส่งออกคงจะมีคำสั่งนายกฯเรื่องการระงับการส่งออก ยกเว้น สปป.ลาว และเมียนมา เพราะสองประเทศนี้เรามีการพึ่งพาพลังงานซึ่งกันและกัน จึงยกเว้นสองประเทศนี้ นอกจากนั้นจะมีการประกาศเพิ่มเกี่ยวกับกรณีที่กำลังผลิตบ้านเราจะเหลืออยู่เมื่อระงับการส่งออก การจัดการก็จะให้ส่วนหนึ่งมาสำรองเพิ่ม เฉพาะฉะนั้นจะประกาศให้ผู้ค้าน้ำมันสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้น จาก 1% เป็น 3% ตรงนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าจะมีการเก็บน้ำมันเพิ่มขึ้นในบ้านเรา ส่วนเรื่องราคาก็ยังเหมือนเดิมที่จะตรึงราคาน้ำมันดีเซล 15 วัน โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเข้ามาช่วย ส่วนน้ำมันเบนซินจะช่วยเหลือบางส่วน ส่วนก๊าซที่เคยพูดไว้ว่าส่วนใหญ่เอามาผลิตไฟฟ้า 50-60% มาจากท่อจากเมียนมา และไทย อีกส่วนเป็นLNGที่มาจากกาตาร์ ที่น่าจะเป็นปัญหามีบางส่วนที่ออกมาแล้วติดอยู่ระหว่างทางนั้นเราไม่ได้รอ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้อนุมัติให้หาจากแหล่งอื่นเข้ามาแทน ซึ่งมีแผนจัดหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมทั้งทางอเมริกา แอฟริกาให้ หรือมาเลเซีย ล่าสุดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก็อนุมัติให้จัดหาจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทน ซึ่งก็ได้รับการยืนยันกับทาง ปตท. ว่า ภายในสัปดาห์หน้า ก็สามารถยืนยันออเดอร์ได้
นายอรรถพล กล่าวอีกว่า สำหรับการคุยเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆก็เดินหน้าต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำที่จะขอเพิ่มจาก สปป.ลาว แหล่งก๊าซในอ่าวไทย พื้นที่พัฒนาร่วมทางทะเลระหว่างไทยและมาเลเซีย (JDA) ก็ได้รับการตอบรับ คงจะมีการยืนยันตัวเลขที่ได้เพิ่มเข้ามา หรือการผลิตจากถ่านหินเพิ่มขึ้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หลายๆอย่างมาช่วยกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทั้งน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า บ้านเราไม่ขาดแคลนแน่นอน
เมื่อถามว่ากรณีประชาชนแห่ไปเติมน้ำมันจะทำให้น้ำมันลดลงเร็วกว่าเวลาที่คาดการณ์ไว้จนไม่ถึง 95 วันหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า การเติมน้ำมันมากเป็นพฤติกรรมชั่วคราว ถ้าประชาชนมั่นใจมากขึ้น หลังจากเราพูดไปชัดเจนว่าน้ำมันมีใช้เพียงพอ สถานการณ์ในปั้มน้ำมันต่างๆหน้างานดีขึ้นเยอะ คนไม่ได้แตกตื่นเอาแกลอนเอาถังไปเติมแล้ว และคนที่ซื้อไปแล้วเขาก็ต้องใช้ ซื้อไปเยอะก็จะกลับมาซื้อน้อย เมื่อถามว่ากรณีที่บางปั้มน้ำมันบอกว่าน้ำมันหมดจะตีความว่ามีการกักตุนได้หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ไม่ ทางกระทรวงพลังงานได้สั่งการไปที่พลังงานจังหวัดทุกจังหวัด กำชับกับทุกปั้มห้ามมีการกักตุนหรือเก็บไว้ และเราประสานงานกับผู้ค้าน้ำมันในการจัดส่งให้เพียงพอ จะมีการสะดุดขอขวดเพียงบางช่วง แต่ด้วยระบบการขนส่งของบ้านเราตนว่าปัญหาตรงนี้วันสองวันคงคลี่คลาย
เมื่อถามว่าการตรึงราคาน้ำมันดีเซล 15 วันถ้าครบกำหนดจะขยายหรือไม่ รวมถึงเบนซินจะมีมาตรการอย่างไร นายอรรถพล ตอบว่า เรื่องของราคาเราใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื่อเพลิงมาเป็นตัวลดการกระชากของราคา ขาขึ้นเราก็มาช่วยพยุง ขาลงเราอาจมีการเก็บคืน จริงๆกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาเคยติดลบไปถึง 1.2 แสนล้าน ตอนที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามา ติดลบ 2 หมื่นล้าน และช่วงที่ผ่านมาก่อนเหตุการณ์ สภาวะก็ดีขึ้น เราบริหารจัดการจนกองทุนเป็นบวก พอเกิดวิกฤติกองทุนน้ำมันสามารถเข้าไปทำหน้าที่ได้ คิดว่าไม่น่ามีปัญหา พอครบ 15 วัน เราจะประเมินสถานการณ์ว่าการสู้รบยืดเยื้ออยู่หรือไม่ เราจะใช้กลไกเข้าไปช่วยได้แค่ไหน
นายอรรถพล กล่าวด้วยว่า ส่วนแนวคิดที่จะปรับสูตรน้ำมันให้ใช้ได้มากขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ เรื่องดังกล่าวต้องวางเป็นลำดับขั้น ขณะนี้เราระงับส่งออก สองเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรอง ขั้นต่อไปหากมีการขาดแคลนมากขึ้นเราก็ค่อยพิจารณาเรื่องพลังงานที่มีในบ้านเราเข้ามาช่วย น้ำมันดีเซล ก็เป็นไบโอดีเซล นอกจากนี้ยังสามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปเข้ามาได้หากมันขาดจริงๆ สิ่งที่ต้องทำอาจจะต้องประกาศลดสเปคน้ำมันบ้านเราที่ค่อนข้างสูง เพราะเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นช่วงวิกฤติก็ต้องปรับลดเพื่อให้สามารถนำเข้าน้ำมันได้จากหลายแหล่งมากขึ้น อีกเรื่องที่ทำได้เลยคือกระทรวงพลังงานจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 มี.ค.คือการรณรงค์เรื่องประหยัดพลังงาน