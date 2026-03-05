ปนป. 15 “กลุ่มเสือ” มอบเครื่องแปรรูปขยะทะเลแก่เทศบาลบางปู ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 คณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 15 “กลุ่มเสือ” ส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับดำเนินโครงการ “แปรรูปขยะทะเลบางปูสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” แก่เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการขยะทะเลและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
บางปูเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและพื้นที่ธรรมชาติชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกสะสมบริเวณชายฝั่งจากการพัดพาของกระแสน้ำอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนเครื่องแปรรูปในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่
อุปกรณ์ที่ส่งมอบประกอบด้วยเครื่องบดขยะพลาสติกสำหรับย่อยฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้จากบริเวณชายทะเลบางปู เครื่องหลอมและฉีดพลาสติกพร้อมปั๊มลม รวมถึงระบบกรองอากาศ HEPA และ Carbon Filter เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์จานรองแก้วรูปปูพร้อมข้อความ “Bangpu Samutprakarn” เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลบางปู โดยขยะพลาสติกที่นำมาแปรรูปได้รับความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางปู กลุ่มอาสาสมัคร รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะอย่างสม่ำเสมอ ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
ภายหลังการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จะดำเนินการผลิตโดยกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปู เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึกแก่ผู้มาเยือนบางปูและผู้สนใจทั่วไป โดยรายได้จะหมุนเวียนกลับสู่การพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวว่า “เทศบาลตำบลบางปูขอขอบคุณคณะนักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 15 ที่สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในครั้งนี้ เครื่องแปรรูปขยะชุดนี้จะช่วยให้เทศบาลสามารถบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ เรายังสามารถต่อยอดขยะที่ผ่านการแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน สร้างรายได้เสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”
ภายในกิจกรรมยังมีการสาธิตขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมแนวทางด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เพื่อให้กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปูและแกนนำเยาวชนสามารถนำไปดำเนินการต่อได้อย่างถูกต้อง และขยายผลสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะยาว
การส่งมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างคณะนักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 15 กับเทศบาลตำบลบางปู ในการเสริมศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดการทรัพยากรของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมวางรากฐานสู่การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่สมดุลและยั่งยืน