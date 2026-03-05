ครึ่งทางแล้วรายงานตัว สส.เหลืออีก 216 คน หลังวันนี้แห่มาชุดใหญ่ 148 คน พรุ่งนี้คนดังมาอีกเพียบ

สภาฯ รายงานตัว สส. วันที่ 8 ครึ่งทางแล้ว หลังวันนี้ทีเพิ่มอีกชุดใหญ่ถึง 148 คน เหลือรายงานตัวอีก 216 คน พรุ่งนี้มีคิวคนดังแห่รายงานตัวอีกเพียบ
วันนี้ (5 มี.ค.2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ชุดที่ 27 เป็นวันที่ 8 ตลอดทั้งวันมีสส.รายงานตัวต่อเนื่องคึกคัก ทั้งจากพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และพรรคไทรวมพลัง โดยพรรคภูมิใจไทยคณะใหญ่เดินทางมาถึงในเวลา 13.30 น. นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค อย่างไรก็ตาม วันนี้มี สส. มารายงานตัว 148 คน รวมผู้มารายงานตัวแล้ว 283 คน คงเหลือที่ยังไม่ได้รายงานตัว 216 คน จากทั้งหมดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)รับรองแล้ว 499 คน
ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้(6มี.ค.) มีรายงานว่าในช่วงสายของวัน จะมีพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย มารายงานตัว รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค ส่วนช่วงบ่ายมีรายงานว่า พรรคเพื่อไทยจะมีนายยศชนัน วงษ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ และสส.บัญชีรายชื่อ นำสส.มารายงานตัว