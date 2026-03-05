xs
xsm
sm
md
lg

เปิดฉากแล้ว! DBD ยกทัพ 40 แบรนด์แฟรนไชส์บุกอุดรฯ คนแห่ร่วมคึกคัก ดีลลงทุนสะพัด จุดพลังเศรษฐกิจอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เริ่มแล้ววันนี้ งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขนแบรนด์ดังทั่วประเทศเปิดดีลลงทุน พร้อมแพ็กเกจลดสูงสุด 200,000 บาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 5–8 มี.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลอุดรธานี ห้ามพลาด

วันนี้ (5 มี.ค.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าเต็มกำลัง ยกขบวนแฟรนไชส์คุณภาพกว่า 40 แบรนด์ บุกภาคอีสาน เปิดเวทีใหญ่ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3” จุดประกายโอกาสทางธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมผลักดันแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั่วประเทศระหว่างวันที่ 5–8 มีนาคม 2569 ณ ลานนาข่า 1–2 เซ็นทรัลอุดรธานี พบกับแฟรนไชส์ชั้นนำหลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา บริการ และค้าปลีก ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานและตอบโจทย์ตลาดจริง เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ ได้เข้าถึงการลงทุนอย่างมั่นใจในที่เดียวครบวงจร


ทั้งนี้ไฮไลต์ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมสร้างโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เชื่อมตรงเจ้าของแบรนด์ การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการลงทุนและบริหารแฟรนไชส์ โซนแสดงและจำหน่ายสินค้าจริงจากแบรนด์ดัง พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงาน อาทิ แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา ลดสูงสุด 40% ธุรกิจเครื่องดื่ม ลดสูงสุด 100,000 บาท ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ลดสูงสุด 200,000 บาท แถมฟรีเครื่องซักผ้า


นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินร่วมออกบูธ ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อและสนับสนุนเงินทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ภายในงาน เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่มองหาเส้นทางสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจในยุคเศรษฐกิจใหม่ผู้สนใจในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ควรพลาด งานเดียวครบทั้งความรู้ โอกาส และโปรโมชั่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 5–8 มีนาคม 2569 ณ ลานนาข่า 1–2 เซ็นทรัลอุดรธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์สายด่วน 1570 โทร. 02-547-5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com





เปิดฉากแล้ว! DBD ยกทัพ 40 แบรนด์แฟรนไชส์บุกอุดรฯ คนแห่ร่วมคึกคัก ดีลลงทุนสะพัด จุดพลังเศรษฐกิจอีสาน
เปิดฉากแล้ว! DBD ยกทัพ 40 แบรนด์แฟรนไชส์บุกอุดรฯ คนแห่ร่วมคึกคัก ดีลลงทุนสะพัด จุดพลังเศรษฐกิจอีสาน
เปิดฉากแล้ว! DBD ยกทัพ 40 แบรนด์แฟรนไชส์บุกอุดรฯ คนแห่ร่วมคึกคัก ดีลลงทุนสะพัด จุดพลังเศรษฐกิจอีสาน
เปิดฉากแล้ว! DBD ยกทัพ 40 แบรนด์แฟรนไชส์บุกอุดรฯ คนแห่ร่วมคึกคัก ดีลลงทุนสะพัด จุดพลังเศรษฐกิจอีสาน
เปิดฉากแล้ว! DBD ยกทัพ 40 แบรนด์แฟรนไชส์บุกอุดรฯ คนแห่ร่วมคึกคัก ดีลลงทุนสะพัด จุดพลังเศรษฐกิจอีสาน