เปิดฉากแล้ว! DBD ยกทัพ 40 แบรนด์แฟรนไชส์บุกอุดรฯ คนแห่ร่วมคึกคัก ดีลลงทุนสะพัด จุดพลังเศรษฐกิจอีสาน

เริ่มแล้ววันนี้ งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขนแบรนด์ดังทั่วประเทศเปิดดีลลงทุน พร้อมแพ็กเกจลดสูงสุด 200,000 บาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 5–8 มี.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลอุดรธานี ห้ามพลาด
วันนี้ (5 มี.ค.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าเต็มกำลัง ยกขบวนแฟรนไชส์คุณภาพกว่า 40 แบรนด์ บุกภาคอีสาน เปิดเวทีใหญ่ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3” จุดประกายโอกาสทางธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมผลักดันแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั่วประเทศระหว่างวันที่ 5–8 มีนาคม 2569 ณ ลานนาข่า 1–2 เซ็นทรัลอุดรธานี พบกับแฟรนไชส์ชั้นนำหลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา บริการ และค้าปลีก ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานและตอบโจทย์ตลาดจริง เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ ได้เข้าถึงการลงทุนอย่างมั่นใจในที่เดียวครบวงจร
ทั้งนี้ไฮไลต์ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมสร้างโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เชื่อมตรงเจ้าของแบรนด์ การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการลงทุนและบริหารแฟรนไชส์ โซนแสดงและจำหน่ายสินค้าจริงจากแบรนด์ดัง พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงาน อาทิ แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา ลดสูงสุด 40% ธุรกิจเครื่องดื่ม ลดสูงสุด 100,000 บาท ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ลดสูงสุด 200,000 บาท แถมฟรีเครื่องซักผ้า
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินร่วมออกบูธ ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อและสนับสนุนเงินทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ภายในงาน เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่มองหาเส้นทางสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจในยุคเศรษฐกิจใหม่ผู้สนใจในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ควรพลาด งานเดียวครบทั้งความรู้ โอกาส และโปรโมชั่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 5–8 มีนาคม 2569 ณ ลานนาข่า 1–2 เซ็นทรัลอุดรธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์สายด่วน 1570 โทร. 02-547-5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com