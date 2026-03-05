จ่อไฟเขียว "งานเลี้ยงการทูต-งานแต่ง" ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในสถานที่ห้ามบริโภค ตาม ม. 31 ทั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา

จ่อไฟเขียว "งานเลี้ยงทางการทูต-ฉลองงานแต่ง" สามารถให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ทั้งในสถานที่ หรือ บริเวณห้ามบริโภค ตามมาตรา 31 ในสถานที่ราชการ สถานศึกษา พ.ร.บ.ควบคุมฯ (ฉ.2) ปี68 ได้ หลัง "บอร์ดควบคุมฯ" เปิดรับฟังความเห็น ร่างฯ กำหนดให้ "การจัดเลี้ยงตามประเพณี" สามารถจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษา
วันนี้ (5 มี.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค เปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดเลี้ยงตามประเพณี พ.ศ. .... ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ 2 - 16 มี.ค. 2569
โดยมีเป้าหมาย ได้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้นำเสนอร่างประกาศฯ ต่อคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลในการยกร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อ 29 ม.ค. 2569
ด้วยบทนิยามในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 บัญญัติว่า “การจัดเลี้ยงตามประเพณี” หมายความว่า การจัดเลี้ยงที่นิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างสม่ำเสมอ และโดยปกติจะมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งการจัดเลี้ยง ตามประเพณี เป็นข้อยกเว้นให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อาทิ ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษา
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย จึงต้องดำเนินการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามบทนิยามดังกล่าว
สำหรับ คำถามของร่างฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย เห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดให้ "การจัดเลี้ยงในพิธีแต่งงาน" สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
*หมายเหตุ* มาตรา 31 บัญญัติห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการหรือสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยมีข้อยกเว้นให้กับการบริโภคในการจัดเลี้ยงตามประเพณี โดยร่างประกาศนี้กำหนดให้ "การจัดเลี้ยงในพิธีแต่งงาน" เป็นการจัดเลี้ยงตามประเพณี
เห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดให้ "การจัดเลี้ยงตามประเพณีทางการทูต" สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ยังเปิดการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางเดียวกัน ต่อร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อการบําบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ...
มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือผู้ให้การดูแลผู้ติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และมีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ที่มีความประสงค์จะขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก สคอ.
สำหรับ คำถามของร่างฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย เห็นด้วยหรือไม่ กับการกําหนดให้ สคอ. ส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามข้อ 5 (เช่น การประสานหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐให้มีการตรวจสุขภาพกายและจิต การรับรองเพื่อให้เข้ารับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพ การติดตามและประเมินผล การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม เป็นต้น)
เห็นด้วยหรือไม่ กับการกําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อการบำบัดรักษา หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการ ตามข้อ 6 (ยื่นคําขอต่อ สคอ. ตามช่องทางที่ สคอ. กำหนด โดยแบบของคําขอเป็นไปตามที่ ผอ.สคอ.กำหนด)
เห็นด้วยหรือไม่กับการกําหนดให้ สคอ. ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ และส่งตัวผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ารับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพ โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องประสานและรายงานหัวหน้าหน่วยงานเป็นระยะ ๆ ตามข้อ 8
เห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ สคอ. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามข้อ 9.