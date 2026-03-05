85 ปาร์ตี้ลิสต์รับหนังสือรับรองวันแรก พท.ขาด 11 คน พรุ่งนี้วันสุดท้าย "นายกเบี้ยว-พีระพันธุ์-ทวี-กังฟู" ยังไม่มา

สส.ปาร์ตี้ลิสต์ รับหนังสือรับรองวันแรก 85 คน “เพื่อไทย” ขาด 11 คน “ภูมิใจไทย” เหลือ "นายกเบี้ยว" ด้าน “พีระพันธุ์-ทวี-กังฟู” ยังไม่มา จับตาพรุ่งนี้วันสุดท้าย
วันนี้ (5มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.00 น. ตัวเลข สส.บัญชีรายชื่อ ที่มารับหนังสือรับรอง ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. วันแรก มีสส.มารับหนังสือรับรองแล้ว 85 คน จากทั้งหมด 100 คน เหลือ สส.บัญชีรายชื่ออีก 15 คน ที่ยังไม่ได้มารับหนังสือรับรอง ได้แก่
พรรคเพื่อไทย 11 คน ประกอบด้วย นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ /นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ / นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ / นายประเสริฐ จันทรรวงทอง / นายชูศักดิ์ ศิรินิล / นายสุทิน คลังแสง / นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ / นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช / น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล / นายธงธรรม เวชยชัย และนายอดิศร เพียงเกษ
พรรคภูมิใจไทย 1 คน คือ นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
พรรคประชาชาติ 1 คน คือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
พรรครวมไทยสร้างชาติ 1 คน คือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พรรคไทยรวมพลัง 1 คน คือ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
อย่างไรก็ตาม กกต.จะเปิดให้รับหนังสือรับรองได้ถึงวันพรุ่งนี้ (6 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.