“โสภณ” เขินถูกสื่อแซวเรียกท่านปธ. บอกรอเขาเลือกก่อน หลังมีชื่อเต็งจ๋านั่งปธ.สภาฯ

“โสภณ” เขินถูกสื่อแซวเรียกท่านปธ. บอกรอเขาเลือกก่อน หลังมีชื่อเป็นแคนดิเดตประธานสภาฯ หลังร่วมคณะกับ "อนุทิน" นำสส.ภท.มารายงานตัว สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
เมื่อวันที่ (5 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการรายงานตัวสส.ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยมารายงานตัวจำนวนมากทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยกรัฐมนตรี และรมว. มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรคฯ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายสันติ พร้อมพัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ นายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น โดยแต่ละคนมีสีหน้ายิ้มแย้ม ทักทายกันเอง และทักทายสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดี
โดยนายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ ที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎร แม้จะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ แต่เมื่อถูกสื่อแซวเรียกว่า “ท่านประธานๆๆ” ทำให้นายโสภณ มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและตอบอย่างเขินๆว่า “รอให้เขาเลือกก่อน”