"อนุทิน" นำสส.ภท.รายงานตัว ยังไม่คุยเก้าอี้ปธ.สภา 8 มี.ค.สัมมนาปฐมนิเทศสส.ใหม่ที่บุรีรัมย์ อุบพรรคร่วมรบ.

นายกฯ ผงาด นำ สส.รายงานตัวสภาฯ พร้อมแอ่นอกโชว์บัตร ต่อสื่อมวลชน ปัด ภท.ยังไม่ได้คุยเก้าอี้ ปธ.สภา เตรียมจัดสัมมนาปฐมนิเทศ สส. ใหม่ที่บุรีรัมย์ 8 มี.ค. นี้ ปฎิเสธตอบพรรคไหนร่วมรัฐบาล บอก ถึงเวลาอันสมควรชัดเจนตามห้วงเวลา
วันนี้ (5มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.10 น. นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นำ สส.เข้ารายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยก่อนรายงานตัว นายอนุทิน ได้แวะอุดหนุนเสื้อ Arrow ร้านค้าที่มาออกบูธขายที่รัฐสภา สำหรับใส่ลำลอง 4 ตัวและเสื้อกล้าม 2 ตัว โดยพ่อค้าและแม่ค้า ได้ชื่นชมนายกรัฐมนตรีและสอบถามนายกรัฐมนตรี ถึงโครงการคนละครึ่งพลัสเดินหน้าต่อเลยหรือไม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้หัวเราะ พร้อมพยักหน้าอย่างอารมย์ดี ทั้งนี้ภายหลังการรายงานตัวผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างในอนุทิน ได้แอ่นอกโชว์บัตร สส.ติดหน้าอก ให้ผู้สื่อข่าวดู
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับเลขาธิการสภาฯเรื่องกำหนดวันเปิดสภาฯ เพื่อเลือกประธานสภาแล้วแล้วหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เลขาธิการสภาฯได้มาสรุปข้อมูล ถ้ามีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าฯลงมาแล้วจะต้องทำอะไรบ้าง ตนได้เรียนท่านเลขาธิการสภาฯ พิธีการต่างๆเป็นภารกิจของสภา ตรงไหนถ้าจะให้รัฐบาลช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเต็มที่
เมื่อถามถึงเรื่องการพูดคุยไทม์ไลน์เรื่องวันเลือกประธานสภา นายอนุทิน กล่าวว่า พูดไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยจะพูดคุยกันเรื่องประธานสภาฯแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุย แต่ช่วงวันที่ 8 มี.ค. จะมีการสัมมนา สส.ของพรรคภูมิใจไทยที่จ.บุรีรัมย์ จะมีการปฐมนิเทศเพื่อให้รู้จักกันเพราะบางคนยังไม่รู้จักกันเลย ตนเพิ่งเจอบางคนเป็นครั้งแรกก็มี ต้องทำความคุ้นเคยกันก่อน
เมื่อถามว่า มีชื่อนายโสภณ ซารัมย์ สส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานสภาฯ จริงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนมีความเหมาะสม
เมื่อถามว่า ขณะนี้การทำงานของรัฐบาลรักษาการมีปัญหาหรือไม่ที่ต้องแก้วิกฤติผลกระทบการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลาง จำเป็นต้องรีบตั้งรัฐบาลอำนาจเต็มหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้เราสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกติ
เมื่อถามว่า ต้องมีความเร่งรีบตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังมีหลายขั้นตอน และตนไม่มีความสามารถไปเร่งรัดขั้นตอนใดๆได้ เพราะมีกฎหมายมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่
เมื่อถามว่า หลายฝ่ายอยากได้ความชัดเจนเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลว่านายกฯปิดดีลแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า “เมื่อถึงเวลาอันสมควรมันก็มีความชัดเจนเอง ตามความเหมาะสมของห้วงเวลา”
เมื่อถามย้ำว่า หากนายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยสมบูรณ์ทางกฎหมาย ขั้นตอนการตั้งคณะรัฐมนตรีจะรวดเร็วเลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใครก็ตามได้เป็นนายกฯถ้าได้รับเลือกแล้ว ต้องเร่งทำงานไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง
ผู้สื่อข่าวถามว่า สรุปรัฐบาลจะมีพรรคกล้าธรรมร่วมด้วยหรือไม่ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถาม และขึ้นรถออกจากรัฐสภาทันที