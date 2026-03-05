“น้องพลอย” ตื่นเต้น เป็น สส.สมัยแรก ไม่กดดัน "หลานเนวิน" ทำการบ้านหนักพร้อมทำงานช่วยประชาชน

"ณัฐธิดา" ผู้แทนอายุน้อยสุด เผย ตื่นเต้นเป็น สส. สมัยแรก ไม่กดดันถูกมอง “หลานครูใหญ่เนวิน” ลั่น ทำการบ้านหนักพร้อมทำงานช่วยเหลือชาวบ้าน
วันนี้ (5มี.ค.) น.ส. ณัฐธิดา เล็กอุดากร สส.บุรีรัมย์ เขต 2 วัย 25 ปี สส.อายุน้อยที่สุด ให้สัมภาษณ์ภายหลังการรายงานตัวถึงความรู้สึก ที่ได้เป็นสส.ครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้นมากและดีใจที่ชาวบ้านเขต2 จังหวัดบุรีรัมย์ เลือก ลำดับตนเข้ามา ส่วนการทำงานหลังจากนี้ อันดับแรกคงเข้าไปศึกษางานก่อน สามารถพัฒนาอะไรได้บ้างเพื่อดูว่าเนื้องานจะสามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง และจะสามารถพัฒนาพื้นที่อย่างไรได้บ้าง
เมื่อถามว่าเข้ามาทำงานในสภาแล้วจะการผลักดันวาระใดเป็นพิเศษหรือไม่ น.ส. ณัฐธิดา กล่าวว่า หลังเข้าสภาก็อยากจะดูเหตุการณ์ของประเทศก่อน ซึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แต่ในฐานะคนรุ่นใหม่ตนอยากผลักดันเรื่องการศึกษา และในฐานะสส. สมัยแรกก็ขอให้สื่อช่วยแนะนำเรื่องการให้สัมภาษณ์ เมื่อถามว่ามีการติวเข้มหรือทำการบ้านในเรื่องใดเป็นพิเศษ น.ส. ณัฐธิดา ยอมรับว่าเตรียมตัวหนักอยู่เพราะไม่เคยทำงานสายนี้แต่ที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด และจากการลงพื้นที่ก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในเขต2 จังหวัดบุรีรัมย์ได้ ยืนยันว่าพร้อมทำงาน
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่เป็นสอสออายุน้อยที่สุดและถูกจับตา น.ส. ณัฐธิดา กล่าวว่าไม่กังวลเรื่องที่ถูกจับตามอง แต่กังวลว่าจะสามารถทำอย่างที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะทำเต็มที่ เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่ถูกจับตามองที่เป็นหลานของนายเนวินชิดชอบผู้ใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่าไม่กังวลเท่าไหร่เพราะตนชินแล้วหลังจากมีข่าวออกไป ก็รู้สึกชินมาสักพักแล้ว และขณะนี้ปรับตัวได้แล้ว