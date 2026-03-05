“สุชาติ” ปัดถูกทาบทามนั่ง รมต.ต่อ ขอให้รอขั้นตอนหลังเลือก ปธ.สภา-ได้นายกฯ

“สุชาติ” ปัดข่าวทาบทามนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่อ ย้ำ ให้รอขั้นตอนเลือกประธานสภา และนายกรัฐมนตรี ให้จบก่อน อุบตอบสนใจทำงานแบบเก่าหรือใหม่
วันนี้ (5 มี.ค.) ที่พรรคภูมิใจไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ สส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เดินทางมาถึงที่ทำการ เพื่อร่วมคณะเดินทางไปรายงานตัวต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สัมภาษณ์ถึงการทาบทามให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล “อนุทิน 2” ว่า เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน คือ การเข้าไปรายงานตัว สส.และมีการเลือกประธานสภา เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีก่อน เพราะการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี โดยรวมคาดว่าเมื่อมีการรายงานตัวครบแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะยื่นขอเปิดประชุมสภา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความสนใจในการทำงานอยากทำงานลักษณะเดิมหรืองานใหม่ นายสุชาติ ระบุว่า ที่ผ่านมา ตนได้ทำงานร่วมกับนายอนุทินเป็นอย่างดีและสนุก เพราะได้ให้โอกาสในการทำงาน ส่วนการจะได้เป็นฝ่ายบริหารต่อหรือไม่ก็อยู่ที่อำนาจนายกรัฐมนตรี
อีกทั้งในวันนี้ยังเป็นแค่การคาดการณ์ของสื่อมวลชน เช่นเดียวกับ สส.ในสภา ส่วนใครจะได้เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ ขออย่าเพิ่งไปคาดการณ์ เพราะวันนี้ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์โลก โดยเฉพาะการสู้รบในตะวันออกกลาง โดยเชื่อว่า เมื่อมีรัฐบาลอำนาจเต็มก็จะสามารถใช้งบประมาณที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจมีผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ เช่น เรื่องพลังงาน ซึ่งอำนาจของรัฐบาลรักษาการไม่สามารถทำได้เต็มที่