“อนุทิน” ขน สส.ภท.รับหนังสือรับรอง ยกเคาะหัว 3 ครั้ง บอกเป็นตำแหน่งมีเกียรติ ด้านพรรคส้มหอบกล่องใบรับรองหลบทางเดิน

“อนุทิน” ขนทัพ “ภูมิใจไทย” รับหนังสือรับรอง สส. ยกเคาะหัว 3 ครั้ง ระบุ เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ เผย ทำงานเร่งด่วนทุกเรื่อง โดยเฉพาะเหตุขัดแย้งตะวันออกกลาง ต้องหาทางช่วยประชาชนไทยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เปิดช็อตเด็ดพรรคส้มหอบกล่องใบรับรอง สส.หลบทางภูมิใจไทยจะเดิน
วันนี้ (5 มี.ค.) ที่สำนักงาน กกต. เวลา 11.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็น สส. บัญชีรายชื่อ โดยก่อนหน้านี้ มี สส.บัญชีรายชื่อของพรรคมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี ซึ่งบางคนได้ส่งผู้แทนเข้ารับหนังสือรับรองและบางคนมารับหนังสือรับรองด้วยตัวเอง จากการสอบถามทราบว่านายกรัฐมนตรีได้แจ้งกับ สส.ของพรรคว่าจะเดินทางเข้ารับหนังสือที่ กกต.ในวันนี้ จึงนัดมารวมตัวกันเพื่อรอนายกรัฐมนตรี
ภายหลัง นายอนุทิน ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ได้นำหนังสือรับรองสส.เคาะที่หัวตนเอง 3 ครั้ง
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์หลังรับหนังสือรับรองจาก กกต. ว่า หลังรับหนังสือรับรองแล้ว เดี๋ยวจะไปรายงานตัวที่สภา แต่ไปรวมตัวกันที่สภา แล้วเข้าไปรายงานตัวพร้อมกัน
เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่เมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วมีแต่เรื่องร้อนๆ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปเพิ่มความร้อน ให้มีสติ ปัญหามีไว้ให้แก้
เมื่อถามว่า เมื่อสักครู่เห็นว่า เอาหนังสือรับรองฯ เคาะหัว ถือเป็นเคล็ดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เพิ่งรับตำแหน่ง แล้วตำแหน่งผู้แทนราษฎรถือว่ามีเกียรติมาก ทั้งนี้ ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย ก็ต้องทำงานให้คุ้มค่ากับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้
เมื่อถามว่า มีอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกเรื่อง รัฐบาลรักษาการต้องทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงนี้ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ในตะวันออกกลาง ซึ่งมีผลกระทบกับประเทศไทยด้วย เราก็ต้องหามาตรการเพื่อให้คนไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีเสร็จแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ใจเย็นๆ ทีละขั้นตอน ทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอน ตามที่ตนพูดไว้ทุกอย่าง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ นายอนุทิน กำลังเดินทางเข้ามารับหนังสือรับรองนั้น ปรากฏว่า ผู้แทนพรรคประชาชน ที่เดินทางมารับหนังสือรับรอง สส. ก่อนหน้านี้ ก็ดำเนินการเสร็จสิ้นพอดี ได้หอบกล่องกระดาษที่บรรหนังสือรับรองไว้ 4 กล่อง เดินสวนทางกับนายอนุทินที่เดินเข้ามาพอดี แต่เนื่องนายอนุทินเข้ามาคณะใหญ่ ทำให้ผู้แทนพรรคต้องเดินเรียงหนึ่งหลบทางให้ภูมิใจไทยเดิน