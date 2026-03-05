“วันนอร์” เผย หลังคุยนายกฯ ไทยวางตัวเป็นกลางศึกยิว-อิหร่าน เหมาะสมแล้ว “พิพัฒน์” ย้ำพาคนกลับอย่างปลอดภัย

“วันนอร์” เผย หลังคุยนายกฯ เห็นด้วยไทยวางตัวเป็นกลาง เร่งดูแลคนของประเทศ อำนวยความสะดวกให้เดินทางกลับ เป็นสิ่งที่เหมาะสม ด้าน “พิพัฒน์” ย้ำ เน้นพาคนกลับไทยต้องปลอดภัย
เมื่อเวลา 09.50 น.วันที่ 5 มี.ค. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลาง กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า ในการพูดคุยได้หารือกันถึงท่าทีของประเทศไทยที่ทำอยู่ในขณะนี้ ซึ่งตนและนายกรัฐมนตรีต่างมีความเห็นตรงกันว่าการวางตัวเป็นกลาง การเร่งดูแลคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลาง และการอำนวยความสะดวกให้คนไทยได้กลับมาประเทศไทย เป็นสิ่งที่เหมาะสม
ต่อมาเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณีที่ นายกฯ ได้ขอคำแนะนำจากนายวันมูหะมัดนอร์ ว่า ขณะที่มีเหตุการรุนแรงในตะวันออกกลางเราควรวางตัวอย่างไร โดยนายวันมูหะมัดนอร์ ได้บอกว่า การวางตัวของนายกฯ ของประเทศไทยเหมาะสมที่สุด ซึ่งเราต้องวางตัวเป็นกลาง
เมื่อถามว่า นายวันมูหะมัดนอร์ แนะนำให้ทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ยัง ตอนนี้ทุกอย่างต้องดูสถานการณ์ที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเดินไปในทางที่ดีขึ้น หรือถอยหลังกลับมาในสถานการณ์ที่ไม่ดี ถ้าเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นนายกฯ อาจต้องเชิญ นายวันมูหะมัดนอร์ มาปรึกษาอีกครั้ง โดยขณะนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ ได้แนะนำให้เราทำตัวนิ่งๆ เพื่อดูแนวโน้มเหตุการณ์จะไปทิศทางใด
เมื่อถามถึงความชัดเจนในการรับคนไทย 200 คน จากอิหร่าน ไปยังที่ตุรกี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงการตัดสินใจของผู้ที่จะเดินทางว่าพร้อมหรือไม่ เพราะระยะทางไกล 1,000 กิโลเมตร ไม่ได้ง่าย อาจมีด่าน รวมถึงผู้ที่ประสงค์ดีและประสงค์ไม่ดี ซึ่งไม่สามารถไปคาดการณ์ได้ จึงต้องประเมินสถานการณ์ให้ดูแล้วปลอดภัยที่สุดถึงจะเคลื่อนย้าย
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องเครื่องบินที่นำคนไทยกลับมีความพร้อมใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากที่นายกฯ พูด จะใช้เครื่องบินพาณิชย์เหมาลำ ที่บินผ่านน่านฟ้าตุรกีเข้ามาที่ไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกกว่านำเครื่องของทหารอากาศไปรับ จะมีเรื่องของการขออนุญาตและเรื่องความมั่นคง การประกันภัยที่จะยุ่งยากมากกว่า
เมื่อถามย้ำว่า คนที่จะตัดสินใจจะเป็นประชาชนหรือรัฐบาล นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การประเมินของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำอิหร่าน ที่จะให้ข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายงานนายกฯ อีกครั้ง