ผู้แทนพรรคส้มแบกลังใส่หนังสือรับรอง สส.ทั้งบัญชีรายชื่อ-เขต ก่อนรายงานตัวต่อสภา

ผู้แทนพรรคประชาชน แบกลังมาใส่หนังสือรับรอง สส.ที่ กกต. ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนนำไปรายงานตัวต่อสภา
วันนี้ (5 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปิดให้ สส.บัญชีรายชื่อ รับหนังสือรับรอง การเป็น สส.เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันแรก ล่าสุด ผู้แทนของพรรคประชาชนจำนวน 3 คน ได้เดินทางมา พร้อมกล่องกระดาษ มารับหนังสือรับรอง สส.ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อรวมทีเดียว อย่างไรก็ตาม มี สส.บางส่วนที่มารับหนังสือด้วยตัวเองไปก่อนหน้านี้แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ พรรคประชาชน มี สส.รวมทั้งหมด 120 คน แบ่งเป็น สส.แบบบัญชีรายชื่อ 32 คน และ สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 88 คน ซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควรในการรับหนังสือรับรอง
ขณะที่ก็มี สส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ทยอยเดินทางเข้ารับหนังสือรับรอง เช่น นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ หรือ ปีเตอร์ สส.สตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ารับหนังสือรับรอง ซึ่ง นายพีรพัฒน์ เป็นบุตรชายของ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ อดีต สส.สตูล เป็นการลงสมัครในพื้นที่เดิมของบิดา นายอุดมเดช รัตนเสถียร สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทย นายคริส โปตระนันทน์ สน.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจ