“จูรี” ตื่นเต้นเป็น สส.สมัยแรก พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน เป็นร่างทรงชาวสงขลา ลุยทวงเงินเยียวยาน้ำท่วม

"จูรี” ตื่นเต้นเป็น สส.สมัยแรก ขอเป็นร่างทรงให้ชาวสงขลา เขต 2 พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ทวงถามเงินเยียวยา-มาตรการป้องกันน้ำท่วมจากรัฐบาล
วันนี้ (5 มี.ค.) นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมารับหนังสือรับรอง สส.แบบแบ่งเขต ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยอมรับว่า รู้สึกตื่นเต้น เพราะเป็น สส.สมัยแรก เหมือนเราแบกเสียงทั้งหมดจากสงขลา เขต 2 ขึ้นมากรุงเทพฯ ด้วย เหมือนเป็นร่างทรงของเขาพาทั้ง 30,000 กว่าคะแนน มารับใบรับรองด้วย ขอบคุณพี่น้องชาวหาดใหญ่ ชาวคลองอู่ตะเภา ที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์การเมืองสุจริตขึ้นมา
นายจูรี กล่าวต่อว่า สงขลา เขต 2 มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เป็นเขตหนึ่งที่สื่อให้ความสนใจ ผู้สมัครทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ถือว่าประชาชนมีโอกาสเลือกในหลายๆ ตัวเลือก โดยสิ่งแรกที่อยากจะทำ ประชาชนฝากถึงปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ เราพยายามกระทุ้งเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วม เห็นว่า กกต.อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว แต่ชาวบ้านยังรอคอยเงินซ่อมแซมบ้าน ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของกำลังตรวจสอบและจะส่งให้จังหวัดได้พิจารณาตรวจสอบว่าแต่ละหลังได้เท่าไร นอกจากนี้ ชาวบ้านหาดใหญ่ยังคาดหวังถึงมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ ทั้งหมดน่าจะเป็นเรื่องแรกๆ ที่เราต้องรับภาระมาเป็นปากเป็นเสียงให้เขา
สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ ถึงแม้จะประกาศเป็นฝ่ายค้าน เหมือนที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคบอก เราก็ทำงานได้หมด อยู่ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ กระทุ้ง เรียกหา ถามหาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น คิดว่าทำได้ทั้งสองบทบาท ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคมาก แม้พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ของรัฐบาล แต่เป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนก็จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ หรือช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอยู่ เราก็พร้อมผลักดัน ถามหา เรียกร้องหาให้กับชาวบ้านในฐานะตัวแทนเขาอยู่แล้ว
นายจูรี เปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ ได้ให้กำลังใจตนเองตั้งแต่เมื่อวาน ส่วนคำแนะนำเรื่องงานในพื้นที่ยังไม่ได้คุยกันมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเจอกันที่สภา เพราะไปรายงานตัว