'วันมูหะมัดนอร์ มะทา-พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง' นำพรรคประชาชาติ ละศีลอด แกนนำพรรคเข้าร่วมพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ ว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำ สส.ของพรรคประชาชาติ อดีตผู้สมัคร และแกนนำพรรค ร่วมละศีลอด อย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายอับดุลอายี สาแม็ง สส. พรรคประชาชาติ เขต 3 จังหวัดยะลา, นายสุไลมาน บือแนปีแน สส.พรรคประชาชาติ เขต 1 จังหวัดยะลา, นายกูเฮง ยาวอหะซัน อดีต ส.ส.นราธิวาส อดีตเลขานุการ รมว.ยุติธรรม รวมทั้ง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาชาติ อาทิ นายวรวีร์ มะกูดี, พลตำรวจตรี ไมตรี สันตยากุล , นายวิทยา พานิชพงศ์ ฯลฯ รวมถึง นายพลรักษ์ รักษาพล อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีแกนนำพรรค สส. อดีตผู้สมัคร และบุคลากรของพรรค เข้าร่วมกว่า 50 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การละศีลอดดังกล่าว นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เดินพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและทักทายกับผู้ร่วมงานทุกโต๊ะ โดยกิจกรรมในวันนี้จัดเป็นการภายใน ถือเป็นการรวมตัวของแกนนำพรรคประชาชาติ เป็นครั้งแรกหลัง กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ พรรคประชาชาติได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 และมีมติเป็นเอกฉันท์ สนับสนุนและเข้าร่วมรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ตามที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้เกียรติเชิญพรรคประชาชาติเข้าร่วมรัฐบาล และมีการแถลงข่าวที่พรรคภูมิใจไทย