’ชัยชนะ‘ ยัน ปชป.มีเอกภาพ ปัดแอบดีลร่วมรัฐบาล ทุกอย่างต้องเป็นมติพรรค พร้อมทำทุกหน้าที่

’ชัยชนะ‘ ยันประชาธิปัตย์มีเอกภาพ 100% ปัดแอบดีลร่วมรัฐบาล ทุกอย่างต้องเป็นมติพรรค ลั่นพร้อมทำทุกหน้าที่ทั้งรัฐบาล-ฝ่ายค้าน
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 5 มีนาคม ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังรายงานตัวกับสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร ว่า วันนี้มีกำหนดการรายงานตัวของสส.แบบแบ่งเขตอยู่แล้ว ส่วนสส.แบบบัญชีรายชื่อ จะมารายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม และแม้ว่าจะแยกมารายงานตัวแต่ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีเอกภาพ วันนี้เรามี 21 เสียงมติพรรคและหัวหน้าจะตัดสินใจอย่างไร เราก็พร้อมทำตามอยู่แล้ว อย่ามองทุกประเด็นให้เป็นประเด็นการเมืองว่าเหตุใดจึงมาไม่พร้อมกัน เราทำงานเป็นทีมและมีความเป็นเอกภาพ เป็นพรรคประชาธิปัตย์
เมื่อถามว่า การที่เดินทางมารายงานตัวก่อนในวันนี้ มีการแอบดีลอะไรก่อนหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีการแอบดีล ทุกอย่างคุยกันแบบเปิดเผย ทุกอย่างตัดสินใจด้วยมติพรรค ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยบอกว่าคะแนนของพรรค 60% ก็อยู่ที่ภาคใต้ 2 ล้านกว่าคะแนน ซึ่งสส.ทุกคนมาจากการเลือกของประชาชน ต้องกลับไปถามโหวตเตอร์ในพื้นที่ว่าคิดเห็นอย่างไร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชที่มาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของตนส่วนใหญ่ก็ให้ร่วมรัฐบาล แต่ส่วนตัวของตนขึ้นอยู่กับมติพรรคว่าจะคิดเห็นอย่างไร โดยต้องมาจากสส.ร่วมกับกรรมการบริหาร ซึ่งการจะร่วมรัฐบาลต้องได้รับการเทียบเชิญจากพรรคแกนนำรัฐบาลก่อน แต่วันนี้ยังไม่มีอะไร
เมื่อถามว่า มีประชาชนสนับสนุนให้ร่วมรัฐบาล แต่มติพรรคอีกอย่าง จะถือว่าเป็นการสวนมติพรรคหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า เรื่องนี้แหกมติพรรคไม่ได้อยู่แล้ว มติพรรคเป็นอย่างไรต้องเป็นเช่นนั้น การร่วมรัฐบาลต้องได้รับการเทียบเชิญจากแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล อยู่ดีๆ เราจะไปร่วมเลยไม่ได้ ซึ่งหัวหน้าพรรคได้มีการพูดถึงเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ 3 ข้อ หากยืนยันตามเงื่อนไขนั้น ก็มาพิจารณาว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม
เมื่อถามว่า การโหวตของพรรคประชาธิปัตย์ 21 ส่วนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรี นายชัยชนะ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่จะไปทิศทางอื่น เราต้องไปในทิศทางเดียวและ 21 เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายในสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยคนพิการ ค่าซ่อมแซมบ้านคนพิการ เรียนฟรี และอื่นๆ ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเอกภาพ 100%
เมื่อถามว่า หากพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ใช่หรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า เราเคยเป็นมาแล้ว ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ก็พร้อมทำงานทั้งสองฝั่งอยู่แล้ว และจะทำให้เต็มที่ 100% ฉะนั้น ไม่ต้องกังวลวันที่ 6 มีนาคมนี้ หัวหน้าพรรคก็จะนำทีมสส.บัญชีรายชื่อมารายงานตัว ส่วนสส.เขตก็จะกลับไปลงพื้นที่ หากตนไม่ติดภารกิจก็ต้องมากับหัวหน้าอยู่แล้ว