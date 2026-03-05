สส.บัญชีรายชื่อรับหนังสือรับรองวันแรกคึกคัก ปชป.ส่งตัวแทนมา พรรคเล็กมาเอง

สส.บัญชีรายชื่อรับหนังสือรับรองจาก กกต.วันแรกคึกคัก ”ประชาธิปัตย์“ ส่งตัวแทนมา ขณะพรรคเล็กมารับเอง
วันนี้(5มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกที่สำนักงาน กกต. เปิดให้เข้ารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็น สส.บัญชีรายชื่อ ที่เปิดให้รับหนังสือตั้งแต่เวลา 08.30 น. บรรยากาศที่สำนักงาน กกต.ก็คึกคักตั้งแต่เช้า โดย สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเล็ก มานั่งรอตั้งแต่เวลา 08.00 น. ก่อนเปิดให้รับหนังสือรับรอง ซึ่ง สส. บัญชีรายชื่อจากพรรคเล็กที่เดินทางมารับหนังสือรับรองด้วยตัวเอง ประกอบด้วย นายบุญรวี ยมจินดา สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคจากรวมใจไทย
นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชน นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล และนายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย พรรคเพื่อชาติไทย พร้อมระบุว่ารู้สึกดีใจได้เป็น สส. สมัยแรก ก็จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ และ นายสุรทิน พิจารณ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่และนายราเชน ตระกูลเวียง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ มอบหมายให้ตัวแทนมารับหนังสือรับรองแทน สส.บัญชีรายชื่อทั้ง 11 คน ซึ่งในวันนี้นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ ก็นัด สส. เขตภาคใต้ เข้ารายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ขณะที่ในช่วง11.00น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็เดินทางมารับหนังสือรับรองด้วยตัวเอง
ส่วนพรรคกล้าธรรมก็ได้มอบหมายให้ตัวแทนมารับหนังสือรับรองในส่วนส.สบัญชีรายชื่อ 2 คนคือของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค และนาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค รวมทั้งของนายอัครา พรหมเผ่า สส.เขต1พะเยา นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก เขต 3
โดยวันพรุ่งนี้ ร.อ.ธรรมนัส จะนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคกล้าธรรม เข้ารายงานตัวที่อาคารรัฐสภา เวลา 10.30 น. โดยจะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภา จากนั้นเข้ารายงานตัวที่ชั้น B1