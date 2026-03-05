"เอกนิติ" พาบิ๊ก IMF พบ "อนุทิน" วันนี้ ตรวจความพร้อมศูนย์สิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมธนาคารโลก-IMF ต.ค.นี้

"เอกนิติ" จ่อพากรรมการผู้จัดการ IMF เข้าพบนายกฯ วันนี้ ตรวจความพร้อมศูนย์สิริกิติ์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมธนาคารโลก-IMF ต.ค.นี้ มั่นใจไทยพร้อมต้อนรับคณะการเงินทั่วโลก
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยว่า ในเวลา 10.45 น. วันนี้ ตนจะนำกรรมการผู้จัดการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เพื่อหารือกรณีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมธนาคารโลก และ IMFของทั้งโลกในช่วงเดือนตุลาคม วันนี้เขาจะเข้ามาตรวจความพร้อมของสถานที่ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์