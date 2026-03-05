รัฐบาลห่วงใยสงครามตะวันออกกลางกระทบสุขภาพจิต แนะปรึกษาสายด่วน 1323 - แชตออนไลน์

รัฐบาลห่วงใยประชาชนเหตุความไม่สงบตะวันออกกลาง แนะปรึกษาสุขภาพจิต "สายด่วน 1323 - แชทออนไลน์" ดูแลใจคนไทยในพื้นที่ความไม่สงบภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชน มอบหมายกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นกรณีพิเศษอย่างเร่งด่วน โดยระดมทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับการให้บริการผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มการให้บริการผ่านช่องทาง LINE Official โดยเพิ่มเพื่อนผ่านทางไอดี @1323middle.east หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมสุขภาพจิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางสามารถสื่อสารและขอรับความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากบริการข้างต้นแล้วนั้น การดูแลใจในระดับบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญ และเพื่อให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง รัฐบาล โดยกรมสุขภาพจิตขอแนะนำ 6 วิธีดูแลใจเบื้องต้น ดังนี้
1. ติดตามข่าวสารอย่างพอเหมาะ จัดเวลาให้เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป และเลี่ยงการอ่านข่าวก่อนนอน
2. ใช้ชีวิตให้เป็นปกติเท่าที่ทำได้ รักษาวัตรประจำวันเดิม ๆ เพื่อลดความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
3. มีแผนสำรองสำหรับความปลอดภัย การวางแผนจะช่วยให้รู้สึกว่าเรายังพอควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วน
4. ติดต่อกับคนที่เรารัก การได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูงจะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น
5. หากิจกรรมเพื่อลดความเครียด เคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือฝึกสมาธิและลมหายใจ
6. ติดต่อขอความช่วยเหลือ หากเริ่มจัดการอารมณ์ไม่ได้ ให้รีบติดต่อผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางที่กรมสุขภาพจิตจัดเตรียมไว้ต่อไป
“รัฐบาล ร่วมดูแลสุขภาพจิตใจของคนไทย เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลในสภาวะวิกฤต สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลการดูแลตัวเองเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ www.สุขภาพจิต.com หรือต้องการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ความไม่สงบภูมิภาคตะวันออกกลาง สามารถเพิ่มเพื่อนผ่านทางไอดี @1323middle.east เพื่อเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็วและครอบคลุม รัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว