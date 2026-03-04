กระแสตื่น กักตุน ระวังลามเอาไม่อยู่ !?

เมืองไทย 360 องศา
จากการที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาประเมินตรงกัน รวมไปถึงการที่ผู้นำสหรัฐอเมริกา อย่างประธานธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาระบุว่า การโจมตีอิหร่านคาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล นายเบนจามิน เนทันยาฮู ที่กล่าวสอดคล้องกันว่า แม้ว่าจะใช้เวลายาวนาน แต่ก็ทิ้งท้ายว่าต้องมีจุดจบ ซึ่งความหมายก็คือ “งานนี้ยาว” ส่วนจะยาวแค่ไหน ก็ขึ้นกับสถานการณ์ อีกทั้งจะบานปลายลุกลามเป็นวงกว้างแค่ไหนก็ต้องคอยติดตาม
เพราะเวลานี้มีหลายประเทศในตะวันออกกลางที่มีฐานทัพของสหรัฐ ต่างก็ถูกอิหร่านโจมตีตอบโต้จนได้รับความเสียหายไม่น้อย และที่ต้องจับตามองก็คือ “ช่องแคบฮอร์มุซ” หลังจากที่อิหร่านประกาศปิด พร้อมกับคำขู่ใครเข้ามาก็ต้อง “โดน” โดยสหรัฐ ก็สวนทันควันพร้อมยืนยันคุ้มกันป้องกันเต็มที่ โดยส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปแล้ว
ขณะเดียวกัน ที่ต้องจับตาแบบไม่กระพริบกันเลยก็คือ การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในบางประเทศ ก่อนหน้านี้ที่ซาอุดิอาระเบีย แม้ว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่เชื่อว่าเกิดความเสียหายไม่น้อย ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น นี่คือสัญญาณชัดเจนว่า สงครามจะต้องยืดเยื้อ และน้ำมันที่ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ราคาจะต้องแพงขึ้นอย่างน้อยเป็นเท่าตัวแน่นอน
อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่ากังวลไปมากกว่านั้นก็คือ “กระแสตื่น” ของชาวบ้าน จากความกังวล โดยเฉพาะในเรื่องภาวะน้ำมันขาดแคลน แม้ว่ารัฐบาลทั้งนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะยืนยันจำนวนปริมาณน้ำมันในสต็อกของประเทศจะพอใช้ไปอีกสองเดือนก็ตาม รวมไปถึงการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไปอย่างน้อย 15 วัน
แต่ก็นั่นแหละ เมื่อเห็นภาพที่คนไทยตามต่างจังหวัดต่างมารอคิวเติมน้ำมันจนเกลี้ยงปั๊ม มันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นกลัว และหากไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้เต็มร้อย เชื่อว่าอาจจะยิ่งหนักกว่าเดิม รวมไปถึงการ “ขึ้นราคา” สินค้าจำเป็น เพราะเกิดการกักตุน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี ประชาชนแห่กักตุนน้ำมัน เนื่องมาจากกังวล สถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า ทางกระทรวงพลังงานหรือแม้กระทั่งตนเองได้ให้คำยืนยันแล้วว่า ในเรื่องของราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ ซึ่งเราได้ดึงราคาไว้อย่างน้อย 15 วัน ฉะนั้น ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปกักตุน ทั้งราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภค บริโภค ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบของผู้บริโภคทุกชนิด
“การกักตุนน้ำมันอันตราย หากเอาไปเก็บไว้ที่บ้าน อาจจะเป็นเชื้อเพลิง เป็นอะไรๆ ทั้งหลายทั้งปวง วันนี้ไม่มีความจำเป็นต้องไปทำเช่นนั้น” นายกรัฐมนตรี กล่าว
ถามถึงกรณีที่ปั๊มน้ำมันบางแห่งปรับขึ้นราคา นายอนุทิน กล่าวว่า ปั๊มไหนขึ้น รัฐบาลได้รับคำยืนยันจากทางการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งก็บอกว่าไม่ได้ปรับขึ้นราคา แต่อันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชน หากใครจะชิงขึ้นไป ซึ่งเราก็ต้องดูถ้าใครปรับราคาขึ้นแล้วผิดกฎหมาย เราก็ต้องไปดำเนินการ ซึ่งวันนี้เรามีข้อเปรียบเทียบ สมมุติปั๊มไหนขึ้นราคาไปขณะที่ปตท. บอกไม่ขึ้น ก็มาเติมน้ำมัน ปตท. ครับ
เมื่อถามว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรให้ประชาชนหวั่นวิตกน้อยลง เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าพลังงานสำรองได้ถึง 60 วัน นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้ทำทุกอย่าง เมื่อวานนี้ มีความกังวลเรื่องราคาสินค้า ก็ได้ออกมาตรการทั้งหลาย ทั้งการตรึงราคาน้ำมัน ก็ถือเป็นมาตรการและเป็นนโยบาย ที่กระทรวงพลังงานไปดำเนินการให้เกิดการตรึงราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ขณะเดียวกัน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภูมิภาคที่เป็นปัญหาอยู่ในตะวันออกกลาง ก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงได้ เพราะเราก็มีพี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นญาติเรา เวลาเกิดความเดือดร้อน เราก็เป็นห่วงได้ แต่ต้องไม่ตระหนก ส่วนเรื่องความวิตกกังวล หรือเรื่องอะไรต่างๆ ขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินการ ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติ
เมื่อถามว่า วันนี้จะมีการประชุมเรื่องของพลังงานหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ประชุมไปแล้ว เมื่อถามว่า วันนี้จะมีการประชุมอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คงเป็นการประชุม ซึ่งอาจจะเป็น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่จะเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม ซึ่งตนได้มอบข้อสั่งการและมอบนโยบายไปหมดแล้ว ว่าต้องทำอย่างไร เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
ด้านนายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวง ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้เรียกผู้ค้าน้ำมันประชุมด่วนแล้ว เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือ และเร่งจัดหาน้ำมัน ซึ่งในเช้าวันที่ 3 มี.ค. 69 อิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อการนำเข้า จึงขอให้ผู้ค้าเร่งจัดหาจากแหล่งอื่นนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น อเมริกา แอฟริกาตะวันตก มาเลเซีย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณสำรองภายในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน พร้อมใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการชดเชยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลปริมาณสำรองภายในประเทศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569 ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ และปริมาณสำรองตามกฎหมาย มีปริมาณอยู่ที่ 4,877 ล้านลิตร และน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างการขนส่ง มีปริมาณอยู่ที่ 2,783 ล้านลิตร รวมปริมาณทั้งสิ้น 7,660 ล้านลิตร สามารถใช้ได้ 60 วัน ในกรณีที่จัดหาเข้ามาใหม่ไม่ได้ แต่ในความเป็นจริง ยังคงจัดหาน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง จากแหล่งอื่นๆ แต่ราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก
แน่นอนว่า แม้ทางรัฐบาลจะยืนยันปริมาณสำรองน้ำมันมีเพียงพอ และมีการใช้กองทุนน้ำมันมาอุดหนุนราคา รวมไปถึง การจัดซื้อน้ำมันจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากแหล่งตะวันออกกลางก็ตาม แต่ก็นั่นแหละความรุนแรงของสงคราม และมีแนวโน้มยืดเยื้อ บานปลาย มันก็ยิ่งสร้างความตื่นตระหนก ภาพของการเข้าคิวเติมน้ำมัน การกัตุนสินค้า ก็จะต้องเกิดขึ้นตามมา ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากแค่ไหน ซึ่งในอีกสัปดาห์ข้างหน้าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น!!