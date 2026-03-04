รายงานตัวสส.วันที่ 7 เพิ่มอีก 16 คน รวมแล้ว 135 คน ”ชนนพัฒฐ์“ กธ.ฉายเดี่ยว ที่เหลือจากภท.-พท.

สภาฯเปิดรับรายงานตัวสส.วันที่ 7 มาเพิ่ม 16 คน รวม สส. รายงานตัวแล้ว 135 คน ขณะที่ ”ชนนพัฒฐ์“ จากกล้าธรรม ฉายเดี่ยว ที่เหลือจากภท.-พท.
เมื่อวันที่ (4 มี.ค.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)ชุดที่ 27 ที่เปิดให้รายงานตัวเป็นวันที่ 7 ตั้งแต่ 08.30 น .กระทั่งเวลา 16.30 น.มี สส.เข้ารายงานตัว16 คน
ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย มีสส.รายงานตัว 10 คน คือ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เขต4 ,นายวรายุทธ จงอักษร สส.ยโสธร เขต 2 เป็นสส.ใหม่สมัยแรก ซึ่งเดินทางมารายงานตัวก่อนเพราะมีเรื่องจำเป็นส่วนตัว ,นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 , นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ สส.ชุมพร เขต 2 ,นายไตรเทพ งามกมล สส. บุรีรัมย์ เขต 8 , นายอลงกต มณีกาศ สส.นครพนม เขต 3 ,นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ สส.นครพนม เขต 1,นายสังคม แดงโชติ สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ,นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส สตูล เขต 2 , นายนิยม ช่างพินิจ สส.พิษณุโลก เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
พรรคเพื่อไทย มีสส.มารายงานตัว 6คน นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ สส.ชัยภูมิ เขต 5 ,นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม เขต 2 , นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สส.สุโขทัย เขต 2 , น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย เขต 1 ,น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย เขต 3
ขณะที่ พรรคกล้าธรรม มีสส.มารายงานตัว 1 คน คือนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4
ทำให้ขณะนี้มี สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น 135คน จากทั้งสิ้น 396 คน