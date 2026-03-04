ประเดิม! จัดรถ EV รับ-ส่ง ขรก.ทำเนียบรัฐบาล 4 หน่วยงาน มากกว่า 2 พันคน เชื่อมระบบรางเมืองหลวง หนุนนโยบายประหยัดพลังงาน

ประเดิม! จัดรถ EV ขสมก. รับ - ส่ง (Feeder) อำนวยความสะดวก ขรก.ประจำทำเนียบรัฐบาล 4 หน่วยงาน มากกว่า 2 พันคน เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน เมืองหลวง 4 เส้นทาง จากสถานีรถไฟ MRT ถึง ทำเนียบรัฐบาล เชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (4 มี.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการประจำหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่าด้วยความร่วมมือในการบริการรถโดยสาร รับ - ส่ง (Feeder) เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล มากกว่า 2,000 คน
ความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการจะใช้รถปรับอากาศขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด (EV) ให้บริการในลักษณะรถรับ–ส่งในเส้นทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับทำเนียบรัฐบาล
โดยให้บริการถึง 4 เส้นทาง จากสถานีรถไฟฟ้า ถึง ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ทำเนียบรัฐบาล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งพญาไท) – ทำเนียบรัฐบาล สถานีรถไฟฟ้า MRT สนามไชย – ทำเนียบรัฐบาล และสถานีรถไฟฟ้า MRT สิรินธร – ทำเนียบรัฐบาล
ขณะที่ จุดรับ–ส่ง ทำเนียบรัฐบาล (2 จุด) บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ : จุดรับ–ส่ง MRT สถานีสิรินธร และสถานีสนามไชย บริเวณสะพานอรทัย : จุดรับ–ส่ง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และ BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการ 15 บาทตลอดสาย ให้บริการวันจันทร์–ศุกร์ (งดเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ช่วงเวลาให้บริการ ช่วงเช้า (ออกจากสถานีรถไฟฟ้า) เวลา 06.30 น. 07.00 น. และ 07.30 น. และ ช่วงเย็น (ออกจากทำเนียบรัฐบาล) เวลา 17.00 น. 17.30 น. และ 18.00 น.
หมายเหตุ รถเฉพาะกิจไม่จอดรับ–ส่งนอกจุดให้บริการ โปรดเผื่อเวลาเดินทางและปฏิบัติตามป้ายแนะนำเพื่อความปลอดภัย
การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาล ลดปัญหาการจราจร และสนับสนุนการใช้ขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน
โดยบุคลากร ในทำเนียบรัฐบาล จะประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการเมือง มีศูนย์กลางการทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล แยกเป็น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัตรากำลัง จากข้อมูล เวปไซด์ สปน. ปี 2567 ประมาณ 660 คน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) อัตรากำลัง จากข้อมูล เวปไซด์ สลน. ปี 2567 ประมาณ 700 คน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) อัตรากำลัง จากข้อมูล เวปไซด์ สลค. ปี 2567 ประมาณ 400 คน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) อัตรากำลัง ปี 2567 ประมาณ 400 คน.