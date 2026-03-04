“วัชระ” จี้นายกฯ ฟัน บ.น้ำมันขายเกินราคา เร่งนำปาล์มทำไบโอดีเซลแก้ปัญหาให้เกษตรกรและน้ำมันแพง

อดีตสส.ปชป. ยื่นหนังสือ ”นายกฯหนู“ ฟันบ.น้ำมันขายเกินราคา ทันทีและให้เร่งนำปาล์มมาทำไบโอดีเซลแก้ปัญหาให้เกษตรกรและน้ำมันแพง
วันนี้ (4 มีนาคม 2569) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง และดำเนินคดีกับบริษัทน้ำมันที่ขึ้นราคาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยและแก้ไขปัญหาปาล์มราคาถูกเอาเปรียบจากโรงงาน ความว่า
ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันมีราคาแพงจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่านส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประชาชนภายในประเทศ และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซลราคา ๒๙.๙๔ บาท
ได้ถ่ายภาพราคาจำหน่ายน้ำมัน ๔ บริษัท ปรากฏว่าขายเกินราคา ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ราคาขาย ๓๐.๐๖ บาท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ราคาขาย ๓๐.๐๔ บาท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ราคาขาย ๒๙.๙๙ บาท บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ราคาขาย ๒๙.๙๙ บาท
ขอให้ท่านในฐานะเจ้าพนักงานดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทน้ำมันทุกบริษัทที่ขายเกินราคาซึ่งเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขัดต่อธรรมาภิบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างร้ายแรง ขอให้เร่งสั่งการส่วนราชการให้นำผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซลโดยด่วนที่สุดเพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จ.สุราษฎร์ธานี และภาคใต้ที่ถูกกดราคาเหลือเพียง ก.ก.ละ ๖.๒๐ บาทอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแต่เดิมราคา ก.ก.ละ ๗.๓๐ บาท เมื่อนายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรีประกาศประกันราคาปาล์ม ก.ก.ละ ๕ บาท ราคาปาล์มจาก ๗.๓๐ บาท จึงลดลงเหลือ ๖.๒๐ บาท ในปัจจุบันทั้งที่ผลผลิตขาดตลาด
หากท่านละเว้นหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั้น ข้าพเจ้าจะร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในทุกฐานความผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรมต่อไปโดยเร็วที่สุด