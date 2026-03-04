นายกฯประชุมอ.ก.พ.-ปปง. ย้ำนโยบายระบบ ระเบียบ บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องก.พ.กำหนด

“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ครั้งแรก ย้ำกำหนดนโยบาย ระบบ ระเบียบ บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
วันนี้ (4 มี.ค.69) เวลา 10.35 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ทำหน้าที่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวง ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมด้วย
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานเกี่ยวกับโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. รวมถึงภารกิจสำคัญและการดำเนินงานที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนในอนาคต พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติงาน โดยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ทำหน้าที่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงครั้งแรกของปีนี้ โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบและระเบียบวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และขอให้คณะอนุกรรมการฯ ทุกคนได้ร่วมกันพิจารณา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการต่อไป